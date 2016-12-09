На Харківщині військові влаштували стрілянину у вагоні пасажирського поїзда
Сьогодні, 10:23
6 квітня двоє нетверезих чоловіків-військових влаштували стрілянину просто у вагона пасажирського поїзда Костянтинівка-Київ. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Також зазначається, що військові мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановили, що постріли були зроблені із табельної зброї.
Порушників зняли з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
"Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка", - йдеться у повідомлені.
В "Укрзалізниці" висловили вдячність поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. Адже до прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.
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Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Також зазначається, що військові мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановили, що постріли були зроблені із табельної зброї.
Порушників зняли з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
"Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка", - йдеться у повідомлені.
В "Укрзалізниці" висловили вдячність поїзній бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації. Адже до прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.
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