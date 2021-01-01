Помер посадовець міграційної служби Волині
Сьогодні, 10:31
Помер начальник одного із відділів міграційної служби Волині Козлюк Олександр Володимирович.
Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Зауважимо, що Олександр Володимирович працював в міграційній службі з 2012 року на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства.
"Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток та становлення міграційної служби важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота! Передчасна смерть Олександра Володимировича – це непоправна втрата для його рідних, близьких друзів та колег", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
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Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.
Зауважимо, що Олександр Володимирович працював в міграційній службі з 2012 року на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства.
"Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток та становлення міграційної служби важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота! Передчасна смерть Олександра Володимировича – це непоправна втрата для його рідних, близьких друзів та колег", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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