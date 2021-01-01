Помер посадовець міграційної служби Волині

Помер начальник одного із відділів міграційної служби ВолиніПро це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.Зауважимо, що Олександр Володимирович працював в міграційній службі з 2012 року на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства."Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток та становлення міграційної служби важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота! Передчасна смерть Олександра Володимировича – це непоправна втрата для його рідних, близьких друзів та колег", - йдеться у дописі.висловлює щирі співчуття рідним померлого.