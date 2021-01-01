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Помер посадовець міграційної служби Волині

Помер посадовець міграційної служби Волині
Помер начальник одного із відділів міграційної служби Волині Козлюк Олександр Володимирович.

Про це інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.

Зауважимо, що Олександр Володимирович працював в міграційній службі з 2012 року на посаді начальника відділу у справах іноземців та осіб без громадянства.

"Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток та становлення міграційної служби важко переоцінити. Свідченням цього є його багаторічна гідна і високопрофесійна робота! Передчасна смерть Олександра Володимировича – це непоправна втрата для його рідних, близьких друзів та колег", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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Теги: смерть, міграційна служба, Волинь
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