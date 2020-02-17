Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка
Сьогодні, 10:38
У Луцьку затримали 21-річного чоловіка із, ймовірно, наркотичною речовиною.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Вчора, 5 квітня близько 18-ї години луцькі патрульні з роти тактико-оперативного реагування поблизу річки Стир, на вулиці Зарічній, помітили трьох осіб, які копали щось в землі. Побачивши поліцейських, вони почали метушитись.
Інспектори, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час перевірки у 21-річного чоловіка в кепці виявили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Вчора, 5 квітня близько 18-ї години луцькі патрульні з роти тактико-оперативного реагування поблизу річки Стир, на вулиці Зарічній, помітили трьох осіб, які копали щось в землі. Побачивши поліцейських, вони почали метушитись.
Інспектори, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку.
Під час перевірки у 21-річного чоловіка в кепці виявили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.
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