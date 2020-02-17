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Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка

Ховав наркотики в кепці: у Луцьку затримали 21-річного чоловіка
У Луцьку затримали 21-річного чоловіка із, ймовірно, наркотичною речовиною.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Вчора, 5 квітня близько 18-ї години луцькі патрульні з роти тактико-оперативного реагування поблизу річки Стир, на вулиці Зарічній, помітили трьох осіб, які копали щось в землі. Побачивши поліцейських, вони почали метушитись.

Інспектори, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», застосували до осіб превентивний захід поверхневу перевірку.

Під час перевірки у 21-річного чоловіка в кепці виявили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

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Теги: Луцьк, наркотики, чоловік, затримали, патрульні
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