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У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу
У Луцьку трапилася ДТП на проблемному пішохідному переході, що на вулиці Конякіна, поруч риббази.

Про це інформує Громадське Інтерактивне Телебачення.

Аварія сталася у вівторок, 6 квітня. Як повідомляють свідки, автомобіль Renault здійснював маневр повороту та врізався у авто Dacia, що рухалося головною смугою.

Потерпілих серед учасників ДТП немає. Нині на місці працює патрульна поліція.

Внаслідок аварії обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу

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Теги: Луцьк, ДТП, вулиця Конякіна, перехід
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