У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу





Про це



Аварія сталася у вівторок, 6 квітня. Як повідомляють свідки, автомобіль Renault здійснював маневр повороту та врізався у авто Dacia, що рухалося головною смугою.



Потерпілих серед учасників ДТП немає. Нині на місці працює патрульна поліція.



Внаслідок аварії обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилася ДТП на проблемному пішохідному переході, що на вулиці Конякіна, поруч риббази.Про це інформує Громадське Інтерактивне Телебачення.Аварія сталася у вівторок, 6 квітня. Як повідомляють свідки, автомобіль Renault здійснював маневр повороту та врізався у авто Dacia, що рухалося головною смугою.Потерпілих серед учасників ДТП немає. Нині на місці працює патрульна поліція.Внаслідок аварії обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію