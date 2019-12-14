У Луцьку трапилася ДТП біля проблемного пішохідного переходу
Сьогодні, 11:10
У Луцьку трапилася ДТП на проблемному пішохідному переході, що на вулиці Конякіна, поруч риббази.
Про це інформує Громадське Інтерактивне Телебачення.
Аварія сталася у вівторок, 6 квітня. Як повідомляють свідки, автомобіль Renault здійснював маневр повороту та врізався у авто Dacia, що рухалося головною смугою.
Потерпілих серед учасників ДТП немає. Нині на місці працює патрульна поліція.
Внаслідок аварії обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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Про це інформує Громадське Інтерактивне Телебачення.
Аварія сталася у вівторок, 6 квітня. Як повідомляють свідки, автомобіль Renault здійснював маневр повороту та врізався у авто Dacia, що рухалося головною смугою.
Потерпілих серед учасників ДТП немає. Нині на місці працює патрульна поліція.
Внаслідок аварії обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
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