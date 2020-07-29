вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО

На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
На Волині поліцейські затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами.

Так, 5 квітня, на вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили дві сірникових коробки з психотропною речовиною Альфа PVP, вагою 15 г, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місці працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Виявлену речовину вилучили.

Окрім цього, у Нововолинську поліцейські затримали 27-річного жителя Львівської області у якого вилучили 15 г канабісу.

Наркотичні засоби направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Їх вартість за цінами «чорного ринку» становить понад 16 тис. грн.

Наразі вирішують питання про внесення за обома фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Волинь, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 21:19
На Ковельщині руйнується унікальна історична пам’ятка 18ст.: винуватять місцеву владу
Сьогодні, 21:17
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Мокрий сніг та дощ: якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики На Волині за минулу добу викрили декілька чоловіків, які мали при собі наркотики
19 лютий, 17:20
На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс На Волині двоє братів вирощували коноплі і продавали канабіс
29 липень, 2020, 13:21
Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків
24 березень, 19:25
Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками Ковельські патрульні біля під'їзду будинку затримали чоловіка з наркотиками
01 березень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 21:19
 0
На Ковельщині руйнується унікальна історична пам’ятка 18ст.: винуватять місцеву владу
Сьогодні, 21:17
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Мокрий сніг та дощ: якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Благовіщення
Сьогодні, 20:00
 0
У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8