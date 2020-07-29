На Волині затримали двох чоловіків, які мали при собі наркотики. ФОТО
Сьогодні, 20:40
На Волині поліцейські затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами.
Так, 5 квітня, на вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили дві сірникових коробки з психотропною речовиною Альфа PVP, вагою 15 г, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місці працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Виявлену речовину вилучили.
Окрім цього, у Нововолинську поліцейські затримали 27-річного жителя Львівської області у якого вилучили 15 г канабісу.
Наркотичні засоби направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Їх вартість за цінами «чорного ринку» становить понад 16 тис. грн.
Наразі вирішують питання про внесення за обома фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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Так, 5 квітня, на вулиці Володимирській у Ковелі поліцейські затримали 27-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили дві сірникових коробки з психотропною речовиною Альфа PVP, вагою 15 г, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
На місці працювала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Виявлену речовину вилучили.
Окрім цього, у Нововолинську поліцейські затримали 27-річного жителя Львівської області у якого вилучили 15 г канабісу.
Наркотичні засоби направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Їх вартість за цінами «чорного ринку» становить понад 16 тис. грн.
Наразі вирішують питання про внесення за обома фактами відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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