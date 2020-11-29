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Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу

Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу
На Волині станом на 2 квітня цього року за весь час пандемії зареєстрували 3 112 лабораторно підтверджених випадків інфікування медичних працівників коронавірусом.

Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області.

До Управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 123 повідомлень про гостре професійне захворювання медичних працівників області, з них - 18 смертельних.

У закладах охорони здоров′я створили комісії з розслідування обставин та причин виникнення гострих професійних захворювань працівників на Covid-19. До складу комісій з розслідування обов’язково входить лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.

Наразі вже завершили 774 розслідувань гострих професійних захворювань, з них 172 випадки визнали пов′язаними з професійною діяльністю, 602 випадків - не пов′язаними.

Завершили розслідування 17 смертельних випадків (7 пов’язаних з професійною діяльністю, 10 - не пов̕язаних).

Усі випадки захворювання на COVID -19 персоналу закладів охорони здоров’я області на контролі в Управління Держпраці у Волинській області.

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Теги: Волинь, коронавірус, медики, хвороба, смерть
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