Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу





Про це



До Управління Держпраці у Волинській області надійшло 1 123 повідомлень про гостре професійне захворювання медичних працівників області, з них - 18 смертельних.



У закладах охорони здоров′я створили комісії з розслідування обставин та причин виникнення гострих професійних захворювань працівників на Covid-19. До складу комісій з розслідування обов’язково входить лікар з гігієни праці відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Волинській області.



Наразі вже завершили 774 розслідувань гострих професійних захворювань, з них 172 випадки визнали пов′язаними з професійною діяльністю, 602 випадків - не пов′язаними.



Завершили розслідування 17 смертельних випадків (7 пов’язаних з професійною діяльністю, 10 - не пов̕язаних).



Усі випадки захворювання на COVID -19 персоналу закладів охорони здоров’я області на контролі в Управління Держпраці у Волинській області.

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