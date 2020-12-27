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На Волині досі розшукують чоловіка, який зник ще у переддень Різдва

На Волині досі розшукують чоловіка, який зник ще у переддень Різдва
На Волині досі розшукують безвісти зниклого Віталія Бірука, 20.04.1984 р. н., жителя с. Замшани Ратнівського району.

Про це повідломляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, востаннє чоловіка бачили у ніч на 6 січня 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.

Особливі прикмети: на правій щоці шрам. Був одягнений в чорну шапку, чорну куртку з коричневими вставками, сірі штани (роба), зелені чоботи.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».

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Теги: розшук, волинянин, поліція
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