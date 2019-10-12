На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
Сьогодні, 11:42
На Ківерцівщині мотоцикл BMW врізався у дерево.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 5 квітня ввечері на автодорозі між селами Журавичі та Берестяне.
За кермом мотоцикла перебував 47-річний житель селища Цумань. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 5 квітня ввечері на автодорозі між селами Журавичі та Берестяне.
За кермом мотоцикла перебував 47-річний житель селища Цумань. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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