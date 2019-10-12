вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували

На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
На Ківерцівщині мотоцикл BMW врізався у дерево.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 5 квітня ввечері на автодорозі між селами Журавичі та Берестяне.

За кермом мотоцикла перебував 47-річний житель селища Цумань. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ківерцівщина, ДТП, мотоцикл, водій, врізався
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:50
Якою буде погода в Україні на Благовіщення
Сьогодні, 11:44
На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
Сьогодні, 11:42
На Волині досі розшукують чоловіка, який зник ще у переддень Різдва
Сьогодні, 11:20
Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації У Ківерцівському районі підлітки на мотоциклі влетіли в авто: хлопці – в реанімації
12 жовтень, 2019, 11:49
Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
22 листопад, 2018, 16:16
На Волині затримали наркомана за кермом. ФОТО На Волині затримали наркомана за кермом. ФОТО
03 жовтень, 2018, 13:10
На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня На Волині перевернувся мотоцикл: постраждала неповнолітня
11 червень, 2018, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Студенти луцького «політеху» розробили логотип Луцького району
Сьогодні, 12:10
 0
У Володимирі на великодні свята планують створити алею велетенських писанок
Сьогодні, 12:05
 0
Біля лікарні поблизу Луцька пограбували чоловіка
Сьогодні, 11:50
 0
Якою буде погода в Україні на Благовіщення
Сьогодні, 11:44
 0
На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8