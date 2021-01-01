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Якою буде погода в Україні на Благовіщення

Якою буде погода в Україні на Благовіщення
На територію України, 7-го квітня, (на Благовіщення) прийдуть повітряної маси арктичного походження та вологий південний циклон.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

За її словами, холодна повітряна маса зумовить низьку температуру повітря та навіть сніг із мокрим снігом на Півночі, місцями у західних та центральних областях України. А температура повітря в цих регіонах опускатиметься до +1+5 градусів.

Східна частина України опиниться у теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14+18 градусів.

Дощі через діяльність активного циклону, очікують на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини.

Стовпчики термометрів піднімуться до +9+13 градусів. У Луганській, Донецькій областях та на Запоріжжі - до 14-18 градусів тепла.

У Києві завтра, на Благовіщення, погода зміниться. Очікують похолодання до денних +3+5 градусів. Дощ перетворюватиметься у мокрий сніг. Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим.

Наталія Діденко зауважила що вихідними, 10-11 квітня, прийде потепління.

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Теги: прогноз, погода, Благовіщення
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