Якою буде погода в Україні на Благовіщення

На територію України, 7-го квітня, (на Благовіщення) прийдуть повітряної маси арктичного походження та вологий південний циклон.Про це повідомила синоптикна сторінці у фейсбуці.За її словами, холодна повітряна маса зумовить низьку температуру повітря та навіть сніг із мокрим снігом на Півночі, місцями у західних та центральних областях України. А температура повітря в цих регіонах опускатиметься до +1+5 градусів.Східна частина України опиниться у теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14+18 градусів.Дощі через діяльність активного циклону, очікують на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини.Стовпчики термометрів піднімуться до +9+13 градусів. У Луганській, Донецькій областях та на Запоріжжі - до 14-18 градусів тепла.У Києві завтра, на Благовіщення, погода зміниться. Очікують похолодання до денних +3+5 градусів. Дощ перетворюватиметься у мокрий сніг. Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим.Наталія Діденко зауважила що вихідними, 10-11 квітня, прийде потепління.