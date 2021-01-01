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У Володимирі на великодні свята планують створити алею велетенських писанок

У Володимирі на великодні свята планують створити алею велетенських писанок
У Володимирі планують встановити нові декорації, які будуть окрасою міста під час великодніх свят – це писанки-велетні. Їх розмістять у ценрі або в парку «Слов’янський».

Про це повідомляє "Буг".

За словами заступника міського голови Андрія Гудима, якщо все вдасться і коронавірус не попсує плани, то очі місцевих жителів невдовзі милуватимуть писанки з розміром близько півтора метра в висоту.

Алея писанок складатиметься 10-12 гігантських яєць. Їх розписуватимуть володимирські художники.

На закупівлю матеріалів для створення алеї передбачили близько 50 тисяч гривень. Одне гігантське яйце зі склопластику коштує більше 3,5 тисяч гривень. Також закуплять фарби та підставки для яєць.

Прикраси планують встановити в полі зору відеокамер, щоб запобігти проявам вандалізму.

Фото - ілюстративне

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Теги: аля писанок, Володимир, великодні свята
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