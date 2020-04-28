На Волині судили завідувачку дитсадка, яка палицею побила дівчину





Про це йдеться у вироку суду від 1 квітня, - пише



Так, обвинувачена 13 лютого 2020 року близько 18 години, перебуваючи в приміщенні будинку, умисно нанесла дерев'яною палицею кілька ударів по тілі потерпілої, заподіявши останній згідно з висновком судово-медичного експерта легкі тілесні ушкодження.



Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Вона розповіла, що 13 лютого в вечірню пору доби шукала малолітніх, яких ввечері з садочка забрала потерпіла. Дітей знайшли в будинку, де перебувала й потерпіла. Там відбувся конфлікт стосовно дітей з потерпілою. Під час конфлікту умислу нанести тілесні ушкодження не мала та ніяких тілесних ушкоджень останній не наносила. Заявлений цивільний позов потерпілої не визнає.



Попри невизнання своєї вини у вчиненні кримінального проступку самою обвинуваченою, її винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.



Це підтвердили свідки, сама потерпіла та медпрацівниця, яка оглядала дівчину.



«Покази обвинуваченої про відсутності у неї умислу щодо нанесення потерпілій тілесних ушкоджень, суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються показами свідків, а також допитаною в судовому засіданні обвинуваченою, яка показала, що зайшла в будинок з дерев'яною палицею в руках», – йдеться у матеріалах справи.



Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.



Цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди задовольнили частково, з обвинуваченої в користь потерпілої стягнули моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення завідувачки дитсадка, яка палицею побила 16-річну дівчину.Про це йдеться у вироку суду від 1 квітня, - пише Район.Рожище Так, обвинувачена 13 лютого 2020 року близько 18 години, перебуваючи в приміщенні будинку, умисно нанесла дерев'яною палицею кілька ударів по тілі потерпілої, заподіявши останній згідно з висновком судово-медичного експерта легкі тілесні ушкодження.Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Вона розповіла, що 13 лютого в вечірню пору доби шукала малолітніх, яких ввечері з садочка забрала потерпіла. Дітей знайшли в будинку, де перебувала й потерпіла. Там відбувся конфлікт стосовно дітей з потерпілою. Під час конфлікту умислу нанести тілесні ушкодження не мала та ніяких тілесних ушкоджень останній не наносила. Заявлений цивільний позов потерпілої не визнає.Попри невизнання своєї вини у вчиненні кримінального проступку самою обвинуваченою, її винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.Це підтвердили свідки, сама потерпіла та медпрацівниця, яка оглядала дівчину.«Покази обвинуваченої про відсутності у неї умислу щодо нанесення потерпілій тілесних ушкоджень, суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються показами свідків, а також допитаною в судовому засіданні обвинуваченою, яка показала, що зайшла в будинок з дерев'яною палицею в руках», – йдеться у матеріалах справи.Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.Цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди задовольнили частково, з обвинуваченої в користь потерпілої стягнули моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

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