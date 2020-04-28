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На Волині судили завідувачку дитсадка, яка палицею побила дівчину

На Волині судили завідувачку дитсадка, яка палицею побила дівчину
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення завідувачки дитсадка, яка палицею побила 16-річну дівчину.

Про це йдеться у вироку суду від 1 квітня, - пише Район.Рожище.

Так, обвинувачена 13 лютого 2020 року близько 18 години, перебуваючи в приміщенні будинку, умисно нанесла дерев'яною палицею кілька ударів по тілі потерпілої, заподіявши останній згідно з висновком судово-медичного експерта легкі тілесні ушкодження.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Вона розповіла, що 13 лютого в вечірню пору доби шукала малолітніх, яких ввечері з садочка забрала потерпіла. Дітей знайшли в будинку, де перебувала й потерпіла. Там відбувся конфлікт стосовно дітей з потерпілою. Під час конфлікту умислу нанести тілесні ушкодження не мала та ніяких тілесних ушкоджень останній не наносила. Заявлений цивільний позов потерпілої не визнає.

Попри невизнання своєї вини у вчиненні кримінального проступку самою обвинуваченою, її винність повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.

Це підтвердили свідки, сама потерпіла та медпрацівниця, яка оглядала дівчину.

«Покази обвинуваченої про відсутності у неї умислу щодо нанесення потерпілій тілесних ушкоджень, суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються показами свідків, а також допитаною в судовому засіданні обвинуваченою, яка показала, що зайшла в будинок з дерев'яною палицею в руках», – йдеться у матеріалах справи.

Суд ухвалив визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.

Цивільний позов потерпілої про відшкодування моральної шкоди задовольнили частково, з обвинуваченої в користь потерпілої стягнули моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

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Теги: суд, завідувачка, побиття, палиця
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