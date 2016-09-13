Ринок праці у Польщі під час карантину: кому знизили зарплату, а кому підвищили





Про те, хто в пандемію залишився без роботи, у яких сферах впали розміри зарплат, а де навпаки вони виросли - повідомляє "Польський консультант", посилаючись на звіт рекрутингової компанії "Devire" і дані від польської асоціації профспілок OPZZ (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), передає



Хто залишився без роботи



Так, за даними асоціації профспілок, без роботи у 2020 році через коронавірус у Польщі залишилося 170 тисяч людей. Наразі у службах зайнятості країни зареєстровано 1,1 млн безробітних громадян. Водночас, зазначається, що ця цифра не включає іноземців, оскільки вони у разі звільнення або знаходять нового роботодавця, або залишають країну, і лише одиниці реєструються на біржі праці.



Кому зменшили заробітну плату



За відомостями профспілок, за минулий рік понад 29 тисяч підприємств офіційно оголосили про погіршення умов праці для співробітників, що насамперед означає падіння рівня зарплат.



Згідно з даними "Devire" найгірша ситуація із зарплатами склалася у сфері готельно-ресторанного бізнесу та торгівлі.

- HoReCa (готелі, ресторани) - про падіння зарплат за рік повідомило 62% працюючих;

- Retail (роздрібна торгівля) - 37%;

- Серійне виробництво - 36%.



Де зарплати виросли



Так, за даними досліджень, найбільша кількість працівників з IT-галузі повідомила, що за коронавірусний рік у них навпаки зросли оклади. Також ріст зарплат відбувся у сфері будівництва та онлайн-послуг.



Сфери, де у 2020 році зросли заробітні плати:



- IT - 50%;

- будівництво і нерухомість - 45%;

- e-commerce і digital-маркетинг - 39%.



Що стосується прогнозів на цей рік, то фахівці бачать непогані можливості у 2021 році для інтернет-банкінгу, а також відновлення показників у торгівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як і в інших країнах світу у Польщі, де велика кількість українських заробітчан, пандемія коронавірусу внесла свої корективи у ринок праці.Про те, хто в пандемію залишився без роботи, у яких сферах впали розміри зарплат, а де навпаки вони виросли - повідомляє "Польський консультант", посилаючись на звіт рекрутингової компанії "Devire" і дані від польської асоціації профспілок OPZZ (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), передає "ТСН" Так, за даними асоціації профспілок, без роботи у 2020 році через коронавірус у Польщі залишилося 170 тисяч людей. Наразі у службах зайнятості країни зареєстровано 1,1 млн безробітних громадян. Водночас, зазначається, що ця цифра не включає іноземців, оскільки вони у разі звільнення або знаходять нового роботодавця, або залишають країну, і лише одиниці реєструються на біржі праці.За відомостями профспілок, за минулий рік понад 29 тисяч підприємств офіційно оголосили про погіршення умов праці для співробітників, що насамперед означає падіння рівня зарплат.Згідно з даними "Devire" найгірша ситуація із зарплатами склалася у сфері готельно-ресторанного бізнесу та торгівлі.- HoReCa (готелі, ресторани) - про падіння зарплат за рік повідомило 62% працюючих;- Retail (роздрібна торгівля) - 37%;- Серійне виробництво - 36%.Так, за даними досліджень, найбільша кількість працівників з IT-галузі повідомила, що за коронавірусний рік у них навпаки зросли оклади. Також ріст зарплат відбувся у сфері будівництва та онлайн-послуг.- IT - 50%;- будівництво і нерухомість - 45%;- e-commerce і digital-маркетинг - 39%.Що стосується прогнозів на цей рік, то фахівці бачать непогані можливості у 2021 році для інтернет-банкінгу, а також відновлення показників у торгівлі.

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