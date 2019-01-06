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У громаді на Волині створили «банк одягу»

У громаді на Волині створили «банк одягу»
У Грядівському старостинському окрузі в територіальному центрі соціального обслуговування розпочав роботу «банк одягу».

Тож 5 квітня перші мешканці округу, які опинилися в складних життєвих обставинах мали змогу отримати вживаний одяг, взуття та іграшки, які надали небайдужі жителі міста, - йдеться на сторінці "Терцентр М. Нововолинськ" у фейсбуці.

Зауважують, що така безкоштовна соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення дає змогу сім'ям практично повністю позбутися потреби купувати одяг.

"Є багато чоловічого, жіночого та дитячого одягу. Планується постійне оновлення речей бувших у вжитку для подальшої передачі тим, хто цього потребує", - йдеться у дописі.

У терцентрі наголошують, що "банк одягу" функціонує у приміщенні Грядівської сільської ради, яка знаходиться за адресою: с. Гряди, вул. Лесі Українки, буд. 4.

У громаді на Волині створили «банк одягу»
У громаді на Волині створили «банк одягу»
У громаді на Волині створили «банк одягу»
У громаді на Волині створили «банк одягу»

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Теги: банк одягу, малозабезпечені
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