У Луцьку вночі викрали Lexus
Сьогодні, 13:12
У Луцьку у ніч на 6 квітня викрали автомобіль марки Lexus.
Про це ІА «Конкурент» стало відомо з власних джерел. Інцидент нібито трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Patio di Fiori".
Інформацію про викрадення підтвердила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Вона зазначила, що близько 7 ранку надійшло повідомлення від 42-річного лучанина, що невідомі особи заволоділи його автомобілем, який був припаркований неподалік будинку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини.
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Про це ІА «Конкурент» стало відомо з власних джерел. Інцидент нібито трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Patio di Fiori".
Інформацію про викрадення підтвердила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Вона зазначила, що близько 7 ранку надійшло повідомлення від 42-річного лучанина, що невідомі особи заволоділи його автомобілем, який був припаркований неподалік будинку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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