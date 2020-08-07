У Луцьку вночі викрали Lexus





Про це



Інформацію про викрадення підтвердила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Вона зазначила, що близько 7 ранку надійшло повідомлення від 42-річного лучанина, що невідомі особи заволоділи його автомобілем, який був припаркований неподалік будинку.



На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у ніч на 6 квітня викрали автомобіль марки Lexus.Про це ІА «Конкурент» стало відомо з власних джерел. Інцидент нібито трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Patio di Fiori".Інформацію про викрадення підтвердила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині. Вона зазначила, що близько 7 ранку надійшло повідомлення від 42-річного лучанина, що невідомі особи заволоділи його автомобілем, який був припаркований неподалік будинку.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини.

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