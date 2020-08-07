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У Луцьку вночі викрали Lexus

У Луцьку вночі викрали Lexus
У Луцьку у ніч на 6 квітня викрали автомобіль марки Lexus.

Про це ІА «Конкурент» стало відомо з власних джерел. Інцидент нібито трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Patio di Fiori".

Інформацію про викрадення підтвердила інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Вона зазначила, що близько 7 ранку надійшло повідомлення від 42-річного лучанина, що невідомі особи заволоділи його автомобілем, який був припаркований неподалік будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини.

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Теги: крадіжка, авто, Луцьк, Lexus
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