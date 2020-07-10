На Волині перевірили заправки: які порушення виявили

Провели 58 позапланових перевірок АЗС, які здійснюють реалізацію пального на території Волинській області.Про це інформує управління Держпраці в області у фейсбуці.Перевірки проводили посадові особи Управління Держпраці спільно з працівниками Управління ДФС та Управління ДСНС області. За результатами заходів контролю видали 53 приписи з вказаними порушеннями.Основними порушеннями, виявленими під час проведення перевірок, є:- відсутність реєстрації об’єкту (АЗС) у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;- відсутність реєстрації Декларацій безпеки об’єкту підвищеноїнебезпеки у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;- відсутність плану локалізації і ліквідації аварій на об’єктах (АЗС);- відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;- допуск до роботи операторами АЗС працівників без дотримання вимог щодо їх професійної підготовки;- порушення термінів оглядів електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.