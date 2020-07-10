На Волині перевірили заправки: які порушення виявили
Сьогодні, 14:33
Провели 58 позапланових перевірок АЗС, які здійснюють реалізацію пального на території Волинській області.
Про це інформує управління Держпраці в області у фейсбуці.
Перевірки проводили посадові особи Управління Держпраці спільно з працівниками Управління ДФС та Управління ДСНС області. За результатами заходів контролю видали 53 приписи з вказаними порушеннями.
Основними порушеннями, виявленими під час проведення перевірок, є:
- відсутність реєстрації об’єкту (АЗС) у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;
- відсутність реєстрації Декларацій безпеки об’єкту підвищеної
небезпеки у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;
- відсутність плану локалізації і ліквідації аварій на об’єктах (АЗС);
- відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
- допуск до роботи операторами АЗС працівників без дотримання вимог щодо їх професійної підготовки;
- порушення термінів оглядів електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.
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Про це інформує управління Держпраці в області у фейсбуці.
Перевірки проводили посадові особи Управління Держпраці спільно з працівниками Управління ДФС та Управління ДСНС області. За результатами заходів контролю видали 53 приписи з вказаними порушеннями.
Основними порушеннями, виявленими під час проведення перевірок, є:
- відсутність реєстрації об’єкту (АЗС) у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;
- відсутність реєстрації Декларацій безпеки об’єкту підвищеної
небезпеки у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;
- відсутність плану локалізації і ліквідації аварій на об’єктах (АЗС);
- відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
- допуск до роботи операторами АЗС працівників без дотримання вимог щодо їх професійної підготовки;
- порушення термінів оглядів електрообладнання у вибухонебезпечних зонах.
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