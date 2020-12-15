Змусив роздягнутися на заводі і сидіти в холодильнику 4 години: чоловіка з Волині звільнили від «криміналу»





Днями ж суд



У матеріалах справи йдеться, що подія сталася 19 травня 2014 року. Вранці обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, діставши з кишені пістолет, направив його у бік двох потерпілих і, погрожуючи вбити їх, примусив роздягнутися до нижньої білизни та зайти у приміщення непрацюючого холодильника. Після того чоловік закрив двері холодильника, незаконно позбавивши таким чином волі двох людей, а також можливості покликати на допомогу, вільно рухатися, пересуватися тощо.



Зауважимо, що декілька років тому під час одного із засідань обвинувачений розповів журналістам, що нібито таким чином хотів затримати та покарати зловмисників, які крали на заводі брухт.



Судова тяганина щодо цієї ситуації тривала дуже довго. Справу розглядали у Ківерцівському районному суді, апеляційному суді Волинської області, Луцькому міськрайонному суді, доходило і до Верховного суду і знову – у апеляційному суді Волинської області. Обвинуваченому інкримінували незаконне позбавлення волі людей, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. А згодом колегія суддів прийняла рішення про новий розгляд справи Луцьким міськрайонним судом.



Зрештою, адвокат обвинуваченого Ольга Юнчик подала письмове клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо нього за частиною 2 статті 146 КК України (йдеться про незаконне позбавлення волі людей).



Зрештою, суд вирішив звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності та закрити провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім років тому на консервному заводі у Ківерцях нетверезий чоловік, розмахуючи пістолетом, змусив двох інших чоловіків роздягнутися до нижньої білизни та зайти у приміщення непрацюючого холодильника, де вони просиділи 4 години.Днями ж суд прийняв рішення про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.У матеріалах справи йдеться, що подія сталася 19 травня 2014 року. Вранці обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, діставши з кишені пістолет, направив його у бік двох потерпілих і, погрожуючи вбити їх, примусив роздягнутися до нижньої білизни та зайти у приміщення непрацюючого холодильника. Після того чоловік закрив двері холодильника, незаконно позбавивши таким чином волі двох людей, а також можливості покликати на допомогу, вільно рухатися, пересуватися тощо.Зауважимо, що декілька років тому під час одного із засідань обвинувачений розповів журналістам, що нібито таким чином хотів затримати та покарати зловмисників, які крали на заводі брухт.Судова тяганина щодо цієї ситуації тривала дуже довго. Справу розглядали у Ківерцівському районному суді, апеляційному суді Волинської області, Луцькому міськрайонному суді, доходило і до Верховного суду і знову – у апеляційному суді Волинської області. Обвинуваченому інкримінували незаконне позбавлення волі людей, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. А згодом колегія суддів прийняла рішення про новий розгляд справи Луцьким міськрайонним судом.Зрештою, адвокат обвинуваченогоподала письмове клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо нього за частиною 2 статті 146 КК України (йдеться про незаконне позбавлення волі людей).Зрештою, суд вирішив звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності та закрити провадження.

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