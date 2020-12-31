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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Степанов заявив про неможливість збільшити кількість ліжок із киснем для хворих на Covid-19

Степанов заявив про неможливість збільшити кількість ліжок із киснем для хворих на Covid-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість ліжок для пацієнтів із коронавірусом досягла свого максимуму. Так, можливості медичної системи вичерпано.

Про це він розповів на брифінгу у вівторок, 6 квітня, пише "Zaxid.net".

«У медустановах перебуває понад 47 тисяч хворих. Ми максимально збільшили кількість ліжок з киснем – до 67 тисяч. Це межа, збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул», – зазначив Степанов.

Степанов також заявив про зростання кількості нових хворих та летальних випадків від коронавірусу.

«За минулий тиждень ця цифра становила 2, 455 тис. осіб, що на 400 смертельних випадків більше, ніж попереднього тижня. Також зросла загальна кількість захворілих за тиждень і становить 103,497 тис. повідомлень», – розповів він.

Він додав, що загальна завантаженість ліжок з киснем становить близько 58% і продовжує зростати. Найбільш напружена ситуація у Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.

Зауважимо, що наразі в червоній зоні перебують Київ та десять областей, зокрема Львівська, Миколаївська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська та Чернігівська.

Нагадаємо, станом на ранок 5 квітня у коронавірусному шпиталі в Боголюбах були зайняті 177 ліжок із 197 - це майже 90% від загальної кількості.

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Теги: МОЗ, Україна, ліжкомісця, Степанов
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