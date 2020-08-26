На волинській водоймі чоловік ловив рибу забороненим знаряддям





Про це



Вчора, 5 квітня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля спільно з інспекторами відділу прикордонної служби «Самари» здійснили рибоохоронний рейд на водойми Самарівської та Дубеченської ТГ Ковельського району.



На озері Оріхове поблизу села Мале Оріхівське Самарівської ТГ (гідрологічний заказник «озеро Оріхівське») викрили грубе порушення Правил рибальства. Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, не передбаченим Правилами рибальства. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.



На особу склали протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.



Пізніше на тій ж водоймі викрили двох громадян, які порушували Правила рибальства (пересування плавзасобом в період нересту). На порушників склали адміністративний протокол та наклали відповідні штрафні санкції.



З рибалками рибпатрульні провели роз’яснювальні бесіди, нагадали про заборону на лов риби під час нерестової кампанії та закликали дотримуватись Правил рибальства.



Нагадують, що з першого квітня розпочалась нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяють виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Оріхове викрили ряд порушень рибальства.Про це інформує пресслужба Волинського рибпатруля.Вчора, 5 квітня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля спільно з інспекторами відділу прикордонної служби «Самари» здійснили рибоохоронний рейд на водойми Самарівської та Дубеченської ТГ Ковельського району.На озері Оріхове поблизу села Мале Оріхівське Самарівської ТГ (гідрологічний заказник «озеро Оріхівське») викрили грубе порушення Правил рибальства. Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, не передбаченим Правилами рибальства. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.На особу склали протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.Пізніше на тій ж водоймі викрили двох громадян, які порушували Правила рибальства (пересування плавзасобом в період нересту). На порушників склали адміністративний протокол та наклали відповідні штрафні санкції.З рибалками рибпатрульні провели роз’яснювальні бесіди, нагадали про заборону на лов риби під час нерестової кампанії та закликали дотримуватись Правил рибальства.Нагадують, що з першого квітня розпочалась нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяють виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.

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