вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській водоймі чоловік ловив рибу забороненим знаряддям

На волинській водоймі чоловік ловив рибу забороненим знаряддям
На озері Оріхове викрили ряд порушень рибальства.

Про це інформує пресслужба Волинського рибпатруля.

Вчора, 5 квітня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля спільно з інспекторами відділу прикордонної служби «Самари» здійснили рибоохоронний рейд на водойми Самарівської та Дубеченської ТГ Ковельського району.

На озері Оріхове поблизу села Мале Оріхівське Самарівської ТГ (гідрологічний заказник «озеро Оріхівське») викрили грубе порушення Правил рибальства. Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів знаряддями лову, виготовленими із сіткоснастевих матеріалів, не передбаченим Правилами рибальства. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та прикордонників порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На особу склали протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи готують до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності. Знаряддя лову вилучили.

Пізніше на тій ж водоймі викрили двох громадян, які порушували Правила рибальства (пересування плавзасобом в період нересту). На порушників склали адміністративний протокол та наклали відповідні штрафні санкції.

З рибалками рибпатрульні провели роз’яснювальні бесіди, нагадали про заборону на лов риби під час нерестової кампанії та закликали дотримуватись Правил рибальства.

Нагадують, що з першого квітня розпочалась нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяють виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, озеро Оріхове, риба, знаряддя, рибпатруль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
Сьогодні, 19:18
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 квітня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
На волинській водоймі чоловік ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 18:40
У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
Сьогодні, 18:17
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
Схожі новини
За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства
26 серпень, 2020, 14:02
На водоймах Волині з 1 квітня заборонять ловити рибу На водоймах Волині з 1 квітня заборонять ловити рибу
23 березень, 18:18
На Волині ловили рибалок-порушників На Волині ловили рибалок-порушників
10 березень, 23:35
На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО На території волинського заказника рибпатруль спіймав браконьєрів. ФОТО
26 січень, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі поблизу Луцька школярі організували весняну толоку
Сьогодні, 19:18
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 7 квітня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
 0
На волинській водоймі чоловік ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
Сьогодні, 18:17
 0
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8