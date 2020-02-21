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У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу

У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу
У Луцьку внаслідок аварійної ситуації обвалився каналізаційний колектор в районі вулиці Карпенка-Карого, яким транспортуються стоки з багатьох мікрорайонів міста – 55-го, Відродження, Київського майдану та інших.

Про це йдеться на сайті мерії.

Як інформують, ділянка колектора діаметром 1000 мм зруйнувалася внаслідок фізичного зносу, оскільки система була побудована ще у 80-х роках. Ситуація загрожувала зупинкою роботи каналізаційних мереж, однак аварійні бригади КП «Луцькводоканал» налагодили безперебійне перекачування стоків при відкритому колекторі.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працівники підприємства працюють над заміною аварійної ділянки колектора.

У процесі роботи каналізацію не зупинятимуть, тож лучанам ситуація наразі не загрожує ніякими ускладненнями. Однак, через обвал довелось перекрити проїжджу частину на вулиці Карпенка-Карого.

Роботи триватимуть до повного відновлення мережі.
У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу
У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу
У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу
У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу

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Теги: аварія, Луцькводоканал
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