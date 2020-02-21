У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу
Сьогодні, 14:17
У Луцьку внаслідок аварійної ситуації обвалився каналізаційний колектор в районі вулиці Карпенка-Карого, яким транспортуються стоки з багатьох мікрорайонів міста – 55-го, Відродження, Київського майдану та інших.
Про це йдеться на сайті мерії.
Як інформують, ділянка колектора діаметром 1000 мм зруйнувалася внаслідок фізичного зносу, оскільки система була побудована ще у 80-х роках. Ситуація загрожувала зупинкою роботи каналізаційних мереж, однак аварійні бригади КП «Луцькводоканал» налагодили безперебійне перекачування стоків при відкритому колекторі.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працівники підприємства працюють над заміною аварійної ділянки колектора.
У процесі роботи каналізацію не зупинятимуть, тож лучанам ситуація наразі не загрожує ніякими ускладненнями. Однак, через обвал довелось перекрити проїжджу частину на вулиці Карпенка-Карого.
Роботи триватимуть до повного відновлення мережі.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Як інформують, ділянка колектора діаметром 1000 мм зруйнувалася внаслідок фізичного зносу, оскільки система була побудована ще у 80-х роках. Ситуація загрожувала зупинкою роботи каналізаційних мереж, однак аварійні бригади КП «Луцькводоканал» налагодили безперебійне перекачування стоків при відкритому колекторі.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працівники підприємства працюють над заміною аварійної ділянки колектора.
У процесі роботи каналізацію не зупинятимуть, тож лучанам ситуація наразі не загрожує ніякими ускладненнями. Однак, через обвал довелось перекрити проїжджу частину на вулиці Карпенка-Карого.
Роботи триватимуть до повного відновлення мережі.
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