У Луцьку на Карпенка-Карого через обвал перекрили дорогу

У Луцьку внаслідок аварійної ситуації обвалився каналізаційний колектор в районі вулиці Карпенка-Карого, яким транспортуються стоки з багатьох мікрорайонів міста – 55-го, Відродження, Київського майдану та інших.Про це йдеться на сайті мерії.Як інформують, ділянка колектора діаметром 1000 мм зруйнувалася внаслідок фізичного зносу, оскільки система була побудована ще у 80-х роках. Ситуація загрожувала зупинкою роботи каналізаційних мереж, однак аварійні бригади КП «Луцькводоканал» налагодили безперебійне перекачування стоків при відкритому колекторі.Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працівники підприємства працюють над заміною аварійної ділянки колектора.У процесі роботи каналізацію не зупинятимуть, тож лучанам ситуація наразі не загрожує ніякими ускладненнями. Однак, через обвал довелось перекрити проїжджу частину на вулиці Карпенка-Карого.Роботи триватимуть до повного відновлення мережі.