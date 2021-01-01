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Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби

Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Волинський суд притягнув порушника до відповідальності за незаконне придбання риби.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, 14 січня 2021 року в ході рибоохоронної роботи на оз. Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу с. Підкормілля Камінь Каширського району, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в с. Хоцунь Любешівського району.

Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів.

У судовому засіданні чоловік підтвердив обставини, викладені у протоколі. Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, ухвалив накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 грн з конфіскацією незаконно придбаної риби та зобов’язав сплатити 454 грн судового збору.

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Теги: рибпатруль, браконьєрство, суд, покарання
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