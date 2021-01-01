Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби

Волинський суд притягнув порушника до відповідальності за незаконне придбання риби.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.Так, 14 січня 2021 року в ході рибоохоронної роботи на оз. Люб’язь в урочищі Бейжа,підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в с. Хоцунь Любешівського району.Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів.У судовому засіданні чоловік підтвердив обставини, викладені у протоколі. Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, ухвалив накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 грн з конфіскацією незаконно придбаної риби та зобов’язав сплатити 454 грн судового збору.