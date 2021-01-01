Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
Волинський суд притягнув порушника до відповідальності за незаконне придбання риби.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Так, 14 січня 2021 року в ході рибоохоронної роботи на оз. Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу с. Підкормілля Камінь Каширського району, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в с. Хоцунь Любешівського району.
Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів.
У судовому засіданні чоловік підтвердив обставини, викладені у протоколі. Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, ухвалив накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 грн з конфіскацією незаконно придбаної риби та зобов’язав сплатити 454 грн судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.
Так, 14 січня 2021 року в ході рибоохоронної роботи на оз. Люб’язь в урочищі Бейжа, поблизу с. Підкормілля Камінь Каширського району, виявили чоловіка, який на човні підплив до берега. У човні знаходилася риба у снулому стані: 12 щук, загальною вагою 4 кг, але жодних знарядь лову у човні не було. Ймовірно, чоловік, помітивши рибпатрульних, позбувся заборонених знарядь ще будучи на воді. Походження риби чоловік пояснив тим, що купив її в с. Хоцунь Любешівського району.
Таким чином на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку придбання об'єктів тваринного світу. Адже громадянин повідомив, що придбав рибу у продавця без відповідних дозвільних документів.
У судовому засіданні чоловік підтвердив обставини, викладені у протоколі. Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП, ухвалив накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 510 грн з конфіскацією незаконно придбаної риби та зобов’язав сплатити 454 грн судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
Сьогодні, 18:17
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53