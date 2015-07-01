На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс





Про це



Минулими вихідними у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу встановили фотопастки.



Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.



Справу передали в поліцію. За фактом провели оперативне відпрацювання.



Учора, 5 квітня вночі працівники поліції встановили місцезнаходження пилорами (місто Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучили. Триває слідство.



Нагадують, що у лісах Волині постійно встановлені 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які незаконно вирубували дуби у у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ».Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.Минулими вихідними у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу встановили фотопастки.Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.Справу передали в поліцію. За фактом провели оперативне відпрацювання.Учора, 5 квітня вночі працівники поліції встановили місцезнаходження пилорами (місто Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучили. Триває слідство.Нагадують, що у лісах Волині постійно встановлені 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.

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