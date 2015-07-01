На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
Сьогодні, 17:10
Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які незаконно вирубували дуби у у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ».
Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Минулими вихідними у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу встановили фотопастки.
Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.
Справу передали в поліцію. За фактом провели оперативне відпрацювання.
Учора, 5 квітня вночі працівники поліції встановили місцезнаходження пилорами (місто Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучили. Триває слідство.
Нагадують, що у лісах Волині постійно встановлені 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.
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Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
Минулими вихідними у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу встановили фотопастки.
Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.
Справу передали в поліцію. За фактом провели оперативне відпрацювання.
Учора, 5 квітня вночі працівники поліції встановили місцезнаходження пилорами (місто Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучили. Триває слідство.
Нагадують, що у лісах Волині постійно встановлені 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
Сьогодні, 17:10