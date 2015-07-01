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На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які незаконно вирубували дуби у у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ».

Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Минулими вихідними у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу встановили фотопастки.

Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.

Справу передали в поліцію. За фактом провели оперативне відпрацювання.

Учора, 5 квітня вночі працівники поліції встановили місцезнаходження пилорами (місто Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучили. Триває слідство.

Нагадують, що у лісах Волині постійно встановлені 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс

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Теги: Волинь, ліс, незаконна вирубка, камери
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