Розшукують волинянина, який поїхав на роботу у Львів та зник
Сьогодні, 14:41
Волинські правоохоронці розшукують безвісти зниклого Олександра Борсука, 20.09.1984 р. н., жителя с. Мельники Шацького району.
Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік в 2017 році поїхав у місто Львів на роботу. Нині його місцезнаходження невідоме.
Особливі прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, русяве волося.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».
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Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
Відомо, чоловік в 2017 році поїхав у місто Львів на роботу. Нині його місцезнаходження невідоме.
Особливі прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, русяве волося.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».
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