Розшукують волинянина, який поїхав на роботу у Львів та зник

Олександра Борсука, 20.09.1984 р. н., жителя с. Мельники Шацького району.



Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.



Відомо, чоловік в 2017 році поїхав у місто Львів на роботу. Нині його місцезнаходження невідоме.



Особливі прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, русяве волося.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розшукують безвісти зниклого, 20.09.1984 р. н., жителя с. Мельники Шацького району.Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.Відомо, чоловік в 2017 році поїхав у місто Львів на роботу. Нині його місцезнаходження невідоме.на вигляд 40 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, русяве волося.Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами:або

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