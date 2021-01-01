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Розшукують волинянина, який поїхав на роботу у Львів та зник

Розшукують волинянина, який поїхав на роботу у Львів та зник
Волинські правоохоронці розшукують безвісти зниклого Олександра Борсука, 20.09.1984 р. н., жителя с. Мельники Шацького району.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.

Відомо, чоловік в 2017 році поїхав у місто Львів на роботу. Нині його місцезнаходження невідоме.

Особливі прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, русяве волося.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, просять повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».

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Теги: Львів, волинянин, розшук
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