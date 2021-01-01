Керівника Луцького підприємства електротранспорту судили за несвоєчасну виплату зарплат

Володимира Пуца на 510 гривень за несвоєчасну виплату зарплат працівникам підприємства.



Таке рішення прийняла суддя Світлана Крупінська 18 березня 2021-го року, - пише



За таке правопорушення посадовця судять вже втретє і вдруге це закінчується штрафом. Першу справу Світлана Крупінська розглянула ще у 2019-му. Тоді Володимир Пуц не з’явився ні на перше, ні на друге судове засідання, а лише подав до суду заперечення на протокол, у якому й фіксувалось адміністративне правопорушення. Суддя визнала Пуца винним у порушенні статті 41 частини 1 КУпАП і присудила заплатити 510 гривень штрафу й 384 гривні судового збору.



Через рік на директора ЛПЕ знову склали протокол через затримку зарплат. Цього разу підсудний на засідання, яке відбулося 1-го жовтня, з’явився та заперечив свою провину. У зв’язку з карантином ЛПЕ призупиняло свою діяльність, тож через такі форс-мажорні обставини не могло виплатити зарплати працівникам вчасно. Світлана Крупінська, якій знову випало вершити правосуддя над Володимиром Пуцом, такі обставини до уваги прийняла і закрила справу у зв’язку із відсутністю складу правопорушення.



А вже 18-го березня 2021 року суддя Крупінська втретє розглядала справу про несвоєчасну виплату зарплат працівникам ЛПЕ. Свою провину Володимир Пуц вже традиційно не визнав. Натомість посилався на те, що через карантин з березня по червень 2020-го підприємство не працювало, а коли відновило роботу, то втратило частину прибутку, адже кількість пасажирів у громадському транспорті тепер обмежена. Але цього разу такі аргументи суд до уваги не прийняв.



«Підприємство отримувало дохід, хоча і в меншому розмірі: в листопаді 2020 року в розмірі 1 331 666 грн, грудні 2021 року в розмірі 1 542 508 грн, зменшення прибутку не може виплинути на порушення строків виплати заробітної плати», — йдеться у постанові.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чим багатий керівник Луцького підприємства електротранспорту



До моменту прийняття рішення всі затримані зарплати працівникам вже виплатили, проте суд визнав винним Володимира Пуца і присудив йому штраф розміром 510 гривень. Від сплати судового збору чоловіка звільнили у зв’язку з інвалідністю другої групи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд оштрафував директора Луцького підприємства електротранспортуна 510 гривень за несвоєчасну виплату зарплат працівникам підприємства.Таке рішення прийняла суддя18 березня 2021-го року, - пише Сила правди. За таке правопорушення посадовця судять вже втретє і вдруге це закінчується штрафом. Першу справу Світлана Крупінська розглянула ще у 2019-му. Тоді Володимир Пуц не з’явився ні на перше, ні на друге судове засідання, а лише подав до суду заперечення на протокол, у якому й фіксувалось адміністративне правопорушення. Суддя визнала Пуца винним у порушенні статті 41 частини 1 КУпАП і присудила заплатити 510 гривень штрафу й 384 гривні судового збору.Через рік на директора ЛПЕ знову склали протокол через затримку зарплат. Цього разу підсудний на засідання, яке відбулося 1-го жовтня, з’явився та заперечив свою провину. У зв’язку з карантином ЛПЕ призупиняло свою діяльність, тож через такі форс-мажорні обставини не могло виплатити зарплати працівникам вчасно. Світлана Крупінська, якій знову випало вершити правосуддя над Володимиром Пуцом, такі обставини до уваги прийняла і закрила справу у зв’язку із відсутністю складу правопорушення.А вже 18-го березня 2021 року суддя Крупінська втретє розглядала справу про несвоєчасну виплату зарплат працівникам ЛПЕ. Свою провину Володимир Пуц вже традиційно не визнав. Натомість посилався на те, що через карантин з березня по червень 2020-го підприємство не працювало, а коли відновило роботу, то втратило частину прибутку, адже кількість пасажирів у громадському транспорті тепер обмежена. Але цього разу такі аргументи суд до уваги не прийняв.«Підприємство отримувало дохід, хоча і в меншому розмірі: в листопаді 2020 року в розмірі 1 331 666 грн, грудні 2021 року в розмірі 1 542 508 грн, зменшення прибутку не може виплинути на порушення строків виплати заробітної плати», — йдеться у постанові.До моменту прийняття рішення всі затримані зарплати працівникам вже виплатили, проте суд визнав винним Володимира Пуца і присудив йому штраф розміром 510 гривень. Від сплати судового збору чоловіка звільнили у зв’язку з інвалідністю другої групи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію