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Керівника Луцького підприємства електротранспорту судили за несвоєчасну виплату зарплат

Керівника Луцького підприємства електротранспорту судили за несвоєчасну виплату зарплат
Луцький міськрайонний суд оштрафував директора Луцького підприємства електротранспорту Володимира Пуца на 510 гривень за несвоєчасну виплату зарплат працівникам підприємства.

Таке рішення прийняла суддя Світлана Крупінська 18 березня 2021-го року, - пише Сила правди.

За таке правопорушення посадовця судять вже втретє і вдруге це закінчується штрафом. Першу справу Світлана Крупінська розглянула ще у 2019-му. Тоді Володимир Пуц не з’явився ні на перше, ні на друге судове засідання, а лише подав до суду заперечення на протокол, у якому й фіксувалось адміністративне правопорушення. Суддя визнала Пуца винним у порушенні статті 41 частини 1 КУпАП і присудила заплатити 510 гривень штрафу й 384 гривні судового збору.

Через рік на директора ЛПЕ знову склали протокол через затримку зарплат. Цього разу підсудний на засідання, яке відбулося 1-го жовтня, з’явився та заперечив свою провину. У зв’язку з карантином ЛПЕ призупиняло свою діяльність, тож через такі форс-мажорні обставини не могло виплатити зарплати працівникам вчасно. Світлана Крупінська, якій знову випало вершити правосуддя над Володимиром Пуцом, такі обставини до уваги прийняла і закрила справу у зв’язку із відсутністю складу правопорушення.

А вже 18-го березня 2021 року суддя Крупінська втретє розглядала справу про несвоєчасну виплату зарплат працівникам ЛПЕ. Свою провину Володимир Пуц вже традиційно не визнав. Натомість посилався на те, що через карантин з березня по червень 2020-го підприємство не працювало, а коли відновило роботу, то втратило частину прибутку, адже кількість пасажирів у громадському транспорті тепер обмежена. Але цього разу такі аргументи суд до уваги не прийняв.

«Підприємство отримувало дохід, хоча і в меншому розмірі: в листопаді 2020 року в розмірі 1 331 666 грн, грудні 2021 року в розмірі 1 542 508 грн, зменшення прибутку не може виплинути на порушення строків виплати заробітної плати», — йдеться у постанові.

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До моменту прийняття рішення всі затримані зарплати працівникам вже виплатили, проте суд визнав винним Володимира Пуца і присудив йому штраф розміром 510 гривень. Від сплати судового збору чоловіка звільнили у зв’язку з інвалідністю другої групи.


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Теги: Володимир Пуц, суд
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Коментарі 1
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З такими штрафами я б і сам не платив зарплати
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