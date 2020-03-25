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Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери

Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери
Розпочали проєктування ще одного сегменту "Безпечного міста", що охопить історико-культурний заповідник "Старий Луцьк".

Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Камери відеоспостереження встановлять з метою зниження злочинності, наведення порядку, запобігання актів вандалізму, недопущення здійснення написів на мурах замку Любарта та інших будівлях заповідника, а також хуліганських дій.

Камери будуть охоплювати: замок Любарта, музей дзвонів, Домініканський монастир, Свято-Архангельський чоловічий монастир (Монастир бригідок), Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, кафедральний костел апостолів Петра і Павла, аптеку-музей, площу біля будинку архітектора Голованя та практично всю прибережну зону річки Стир.

"Сьогодні передаємо усі напрацювання в роботу для створення проєкту з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку, світлових опор та камер, що будуть встановлені до кінця року у Старій частині міста", - йдеться у повідомленні.
Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери
Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери

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Теги: камери, Безпечне місто, Старий Луцьк
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