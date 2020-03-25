Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери
Сьогодні, 15:45
Розпочали проєктування ще одного сегменту "Безпечного міста", що охопить історико-культурний заповідник "Старий Луцьк".
Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Камери відеоспостереження встановлять з метою зниження злочинності, наведення порядку, запобігання актів вандалізму, недопущення здійснення написів на мурах замку Любарта та інших будівлях заповідника, а також хуліганських дій.
Камери будуть охоплювати: замок Любарта, музей дзвонів, Домініканський монастир, Свято-Архангельський чоловічий монастир (Монастир бригідок), Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, кафедральний костел апостолів Петра і Павла, аптеку-музей, площу біля будинку архітектора Голованя та практично всю прибережну зону річки Стир.
"Сьогодні передаємо усі напрацювання в роботу для створення проєкту з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку, світлових опор та камер, що будуть встановлені до кінця року у Старій частині міста", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.
Камери відеоспостереження встановлять з метою зниження злочинності, наведення порядку, запобігання актів вандалізму, недопущення здійснення написів на мурах замку Любарта та інших будівлях заповідника, а також хуліганських дій.
Камери будуть охоплювати: замок Любарта, музей дзвонів, Домініканський монастир, Свято-Архангельський чоловічий монастир (Монастир бригідок), Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, кафедральний костел апостолів Петра і Павла, аптеку-музей, площу біля будинку архітектора Голованя та практично всю прибережну зону річки Стир.
"Сьогодні передаємо усі напрацювання в роботу для створення проєкту з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку, світлових опор та камер, що будуть встановлені до кінця року у Старій частині міста", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Руки повідрубувати недоумкам!
Останні новини
У Луцьку завтра, 7 квітня, – день жалоби
Сьогодні, 16:12
Волинянин, який на трасі збив велосипедиста, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 15:50
Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери
Сьогодні, 15:45
Судили волинянина, який зґвалтував 47-річну жінку
Сьогодні, 15:30
Керівника Луцького підприємства електротранспорту судили за несвоєчасну виплату зарплат
Сьогодні, 15:12