Щоб поменшало вандалізму і написів на мурах замку: в історичній частині Луцька встановлять камери

Розпочали проєктування ще одного сегменту "Безпечного міста", що охопить історико-культурний заповідник "Старий Луцьк".Про це інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.Камери відеоспостереження встановлять з метою зниження злочинності, наведення порядку, запобігання актів вандалізму, недопущення здійснення написів на мурах замку Любарта та інших будівлях заповідника, а також хуліганських дій.Камери будуть охоплювати: замок Любарта, музей дзвонів, Домініканський монастир, Свято-Архангельський чоловічий монастир (Монастир бригідок), Свято-Покровську церкву, Лютеранську кірху, кафедральний костел апостолів Петра і Павла, аптеку-музей, площу біля будинку архітектора Голованя та практично всю прибережну зону річки Стир."Сьогодні передаємо усі напрацювання в роботу для створення проєкту з прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку, світлових опор та камер, що будуть встановлені до кінця року у Старій частині міста", - йдеться у повідомленні.