Волинянин, який на трасі збив велосипедиста, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 15:50
Водій, який у Нововолинську збив велосипедиста, обійшовся умовним терміном. Травмований у ДТП пенсіонер помер у лікарні.
Нововолинський міський суд виніс вирок винуватню аварії, - пише Буг.
ДТП трапилася 22-го червня 2020 року близько 07:50 на вулиці Сокальській у Нововолинську. Тоді водій Volkswagen Transporter їхав з Володимира-Волинського у Львів, однак, наближаючись до перехрестя з ґрунтовою дорогою у напрямку терикону Шахти №2 виїхав за межі смуги руху, яка обмежена дорожньою розміткою і наїхав на велосипедиста.
Внаслідок удару в лобове скло автомобіля та падіння на землю велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді важкої відкритої черепно-мозкової травми та численні рани і забої голови, які згідно висновку експерта відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. В результаті отриманих під час аварії травм, чоловік помер у реанімаційному відділенні Нововолинської лікарні.
Під час слідства правоохоронці довели, що водій Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста з необережності, проявивши неуважність та безпечність до дорожньої обстановки й раптово змінивши напрямок руху.
У суді водій визнав свою винну та розповів, що пам’ятає не усі деталі ДТП. А лише те, що коли їхав у Нововолинську, то побачив на обочині велосипедиста. До свідомості він прийшов вже після наїзду. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хворіє на цукровий діабет, є інсулінозалежним і оскільки був на відпочинку, то два дні не отримував інсуліну. Саме це і могло, за його словами, призвести до втрати свідомості.
Водій наголосив, що шкоду родичам велосипедиста відшкодував повністю. А ще просив не позбавляти його волі та права керування, оскільки працює підприємцем та здійснює доставку товарів, що є єдиним джерелом його доходу.
Онучка велосипедиста просила суд суворо не карати обвинуваченого та не позбавляти його волі й права керування, адже він відшкодував їй усі збитки.
Суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо той протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Також водію прийдеться сплатити в дохід держави 9 тисяч 153 гривні за проведення судових експертиз.
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Нововолинський міський суд виніс вирок винуватню аварії, - пише Буг.
ДТП трапилася 22-го червня 2020 року близько 07:50 на вулиці Сокальській у Нововолинську. Тоді водій Volkswagen Transporter їхав з Володимира-Волинського у Львів, однак, наближаючись до перехрестя з ґрунтовою дорогою у напрямку терикону Шахти №2 виїхав за межі смуги руху, яка обмежена дорожньою розміткою і наїхав на велосипедиста.
Внаслідок удару в лобове скло автомобіля та падіння на землю велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді важкої відкритої черепно-мозкової травми та численні рани і забої голови, які згідно висновку експерта відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. В результаті отриманих під час аварії травм, чоловік помер у реанімаційному відділенні Нововолинської лікарні.
Під час слідства правоохоронці довели, що водій Volkswagen допустив наїзд на велосипедиста з необережності, проявивши неуважність та безпечність до дорожньої обстановки й раптово змінивши напрямок руху.
У суді водій визнав свою винну та розповів, що пам’ятає не усі деталі ДТП. А лише те, що коли їхав у Нововолинську, то побачив на обочині велосипедиста. До свідомості він прийшов вже після наїзду. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хворіє на цукровий діабет, є інсулінозалежним і оскільки був на відпочинку, то два дні не отримував інсуліну. Саме це і могло, за його словами, призвести до втрати свідомості.
Водій наголосив, що шкоду родичам велосипедиста відшкодував повністю. А ще просив не позбавляти його волі та права керування, оскільки працює підприємцем та здійснює доставку товарів, що є єдиним джерелом його доходу.
Онучка велосипедиста просила суд суворо не карати обвинуваченого та не позбавляти його волі й права керування, адже він відшкодував їй усі збитки.
Суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо той протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Також водію прийдеться сплатити в дохід держави 9 тисяч 153 гривні за проведення судових експертиз.
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