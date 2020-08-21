У Луцьку завтра, 7 квітня, – день жалоби

Сулими Сергія Олексійовича 7 квітня оголосили днем жалоби у Луцькій міській територіальній громаді.



Про це йдеться в розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил





На знак скорботи за загиблим приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території громади.



Заборонять 7 квітня звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті та через звукопідсилюючу апаратуру на зупинках громадського транспорту.



Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області та управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції доручили забезпечити перекриття руху транспорту 7 квітня від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з загибеллю в зоні проведення Операції об’єднаних сил військовослужбовця7 квітня оголосили днем жалоби у Луцькій міській територіальній громаді.Про це йдеться в розпорядженні міського головиНагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима , 1980 р.н. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.На знак скорботи за загиблим приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території громади.Заборонять 7 квітня звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті та через звукопідсилюючу апаратуру на зупинках громадського транспорту.Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області та управлінню патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції доручили забезпечити перекриття руху транспорту 7 квітня від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.

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