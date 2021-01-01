Понад 5 тисяч волинян зареєструвалися для участі у пробному ЗНО





Про це йшлося 6 квітня під час пресконференції, присвяченій пробному ЗНО у 2021 році, - пишуть



Пробне зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч відбудеться 10 квітня. З огляду на епідеміолочну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для його проходження. Водночас вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.



Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.



Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк поінформувала, що постанова Кабінету Міністрів дозволяє проводити тестування навіть в межах червоної зони.



Як повідомила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, цього року пробне тестування коштуватиме 240 гривень, минулого року воно коштувало на 80 гривень дешевше. Така вартість пов’язана з тим, що тестування проводиться лише в один день, також учасник, пройшовши його у пункті, потім зможе отримати завдання з усіх предметів та пройти його в домашніх умовах.



Цього року у Волинській області на пробне ЗНО зареєструвалося 5 186 учасників. Загалом підготовлено 27 пунктів тестування. Найбільше обрали українську мову і літературу – 1 666 учасників, математику – 1 400 учасників та англійську мову – 904 учасники.



Усі предмети, окрім англійської мови, можна складати у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Нововолинську, Горохові, Іваничах, Камені-Каширському, Ківерцях, Локачах, Любешеві, Любомлі, Маневичах, Ратному, Рожищі, Старій Вижівці, Турійську, Світязі. Натомість здати пробне ЗНО з англійської мови можна лише в Луцьку, Ковелі та Нововолинську.



Лариса Середяк наголосила, що на інформаційних сторінках учасників пробного ЗНО розміщенні запрошення – перепустки у ППЗНО. Вхід в особистий кабінет – за логіном і паролем. Хто втратив ці дані, повинен звернутися на електронну адресу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Також вона наголосила, що учасники не мають права змінити предмет та місце тестування.



«Найголовніше для учасників – побачити технологію. Минулого року ми побачили негативний досвід відсутності пробного тестування. Для учасників важливо отримати психологічну підготовку. Вони матимуть можливість зрозуміти, скільки часу їм потрібно», – резюмувала Лариса Середяк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося понад п’ять тисяч волинян. Через складну епідеміологічну ситуацію учасники зможуть скласти лише один предмет.Про це йшлося 6 квітня під час пресконференції, присвяченій пробному ЗНО у 2021 році, - пишуть Волинські новини Пробне зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч відбудеться 10 квітня. З огляду на епідеміолочну ситуацію, учасники можуть обрати лише один предмет для його проходження. Водночас вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.Результати пробного ЗНО 2021 будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освітипоінформувала, що постанова Кабінету Міністрів дозволяє проводити тестування навіть в межах червоної зони.Як повідомила завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень, цього року пробне тестування коштуватиме 240 гривень, минулого року воно коштувало на 80 гривень дешевше. Така вартість пов’язана з тим, що тестування проводиться лише в один день, також учасник, пройшовши його у пункті, потім зможе отримати завдання з усіх предметів та пройти його в домашніх умовах.Цього року у Волинській області на пробне ЗНО зареєструвалося 5 186 учасників. Загалом підготовлено 27 пунктів тестування. Найбільше обрали українську мову і літературу – 1 666 учасників, математику – 1 400 учасників та англійську мову – 904 учасники.Усі предмети, окрім англійської мови, можна складати у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Нововолинську, Горохові, Іваничах, Камені-Каширському, Ківерцях, Локачах, Любешеві, Любомлі, Маневичах, Ратному, Рожищі, Старій Вижівці, Турійську, Світязі. Натомість здати пробне ЗНО з англійської мови можна лише в Луцьку, Ковелі та Нововолинську.Лариса Середяк наголосила, що на інформаційних сторінках учасників пробного ЗНО розміщенні запрошення – перепустки у ППЗНО. Вхід в особистий кабінет – за логіном і паролем. Хто втратив ці дані, повинен звернутися на електронну адресу Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Також вона наголосила, що учасники не мають права змінити предмет та місце тестування.«Найголовніше для учасників – побачити технологію. Минулого року ми побачили негативний досвід відсутності пробного тестування. Для учасників важливо отримати психологічну підготовку. Вони матимуть можливість зрозуміти, скільки часу їм потрібно», – резюмувала Лариса Середяк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію