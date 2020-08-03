У чергах на кордоні з Польщею стоять 450 автівок
Сьогодні, 16:46
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 15 годину 6 квітня скупчилося багато автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, черги з автомобілів утворилися перед такми пунктами пропуску: "Ягодин, "Рава-Руська", "Грушів", "Шегині" та "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща:, "Ягодин" - 40, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 40, “Грушів” - 80, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 180, "Краковець" - 110", - йдеться у у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, черги з автомобілів утворилися перед такми пунктами пропуску: "Ягодин, "Рава-Руська", "Грушів", "Шегині" та "Краковець".
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща:, "Ягодин" - 40, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 40, “Грушів” - 80, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 180, "Краковець" - 110", - йдеться у у повідомленні.
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