У чергах на кордоні з Польщею стоять 450 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, черги з автомобілів утворилися перед такми пунктами пропуску: "Ягодин, "Рава-Руська", "Грушів", "Шегині" та "Краковець".



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща:, "Ягодин" - 40, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 40, “Грушів” - 80, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 180, "Краковець" - 110", - йдеться у у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 15 годину 6 квітня скупчилося багато автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Так, черги з автомобілів утворилися перед такми пунктами пропуску: "Ягодин, "Рава-Руська", "Грушів", "Шегині" та "Краковець"."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 15.00 Республіка Польща:, "Ягодин" - 40, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 40, “Грушів” - 80, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 180, "Краковець" - 110", - йдеться у у повідомленні.

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