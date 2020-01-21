На Сході загинуло двоє українських військових





Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".



Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та, на жаль, під час евакуації він помер.



Також неподалік населеного пункту Степне внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення, несумісні з життям.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське.Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та, на жаль, під час евакуації він помер.Також неподалік населеного пункту Степне внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення, несумісні з життям.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

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