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Ошукали через фішингові сайти: волиняни стали жертвами інтернет-шахраїв

Ошукали через фішингові сайти: волиняни стали жертвами інтернет-шахраїв
Інтернет-шахраї ошукали волинян через фішингові сайти.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У Ковелі місцева жителька продавала через мережу весільну сукню. Жінка перейшла за фішинговим посиланням для оформлення доставки, ввела персональні дані, і з її картки автоматично зняли понад 11 тисяч гривень.

Така ж ситуація сталася із ковельчанином, який продавав запчастини до автомобіля. Замість заробітку чоловік втратив майже 2 тисячі гривень. Шахрай-покупець надав потерпілому хибне посилання на фішинговий сайт та заволодів грошима.

Так само, зокрема, через перехід за посиланням на фішингові сайти, двоє волинян втратили понад 11 тисяч гривень. Потерпілі купували автозапчастини та комп’ютерну техніку.

За усіма фактами шахрайств відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює осіб, причетних до скоєння правопорушень.

Поліція застерігає громадян та надає декілька порад, як не стати жертвою інтернет-шахраїв:

- здійснюйте покупки лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ретельно перевіряйте їхню адресу у стрічці браузера, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

- зверніть увагу, що сайти, які приймають платежі, мають бути захищеними. Для цього в назві має бути https:// та значок «замочок»;

- ніколи й нікому не повідомляйте ПІН-код та CVV2 своєї банківської карти, а також логін та пароль для доступу в інтернет-банкінг;

- ніколи не переходьте за посиланнями, які вам скидають потенційні продавці-покупці.

Правоохоронці наголошують: якщо ж ви потерпіли від шахраїв, негайно повідомте про це у поліцію.

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Теги: Волинь, Ковель, інтернет-шахраї, фішингові сайти, поліція
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