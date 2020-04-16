У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр





Про це кореспонденту



«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.



Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області від ускладнень COVID-19 померла лікарка-педіатр Мар’яна Малинник, яка була вагітною.Про це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра.

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