У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:18
У Чернівецькій області від ускладнень COVID-19 померла лікарка-педіатр Мар’яна Малинник, яка була вагітною.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.
Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.
«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.
Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра.
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