вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр

У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
У Чернівецькій області від ускладнень COVID-19 померла лікарка-педіатр Мар’яна Малинник, яка була вагітною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 29-му році життя», – повідомили в департаменті.

Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю «Педіатрія», а після закінчення інтернатури була прийнята на посаду лікаря-педіатра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, вагітна, смерть, лікарка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53
Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового
Сьогодні, 17:26
У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:18
На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
Сьогодні, 17:10
Повідомили, які штами коронавірусу циркулюють на Волині і чи є «британський»
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр
16 квітень, 2020, 17:28
Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу Повідомили, скільки медиків Волині заразилися COVID-19 у лікарнях і скільки померли через роботу
Сьогодні, 11:16
За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4 За добу на Волині на COVID-19 захворіло 226 людей, померло 4
04 квітень, 10:42
12 дітей лишилися сиротами: на Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя 12 дітей лишилися сиротами: на Київщині з різницею в тиждень від COVID-19 померло багатодітне подружжя
29 березень, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
Сьогодні, 18:17
 0
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
 0
На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53
 0
Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового
Сьогодні, 17:26
 0
У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8