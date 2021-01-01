вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового

Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового
В інфекційному шпиталі у Боголюбах та Волинській обласній інфекційній лікарні зайнято майже 90% ліжок.

«Перший» поцікавився, що відбувається у луцькому ковідному госпіталі, створеному при міському пологовому будинку.

Начальник управління охорони здоров’я Луцькради Володимир Лотвін розповів, що цей госпіталь заповнений трохи більше ніж на 50%. Станом на 5 квітня на 142 ліжках було 76 пацієнтів.

«Тиждень тому було всього 122 ліжка. По мірі необхідності додаємо їх. Можливо, буде ще розширення», - сказав посадовець.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Степанов заявив про неможливість збільшити кількість ліжок із киснем для хворих на Covid-19

З його слів, спочатку планували, що госпіталь у Боголюбах прийматиме пацієнтів у важчому стані, а луцький шпиталь – у легшому. Однак, коли в першому закінчаться місця, заклад на базі пологового будинку прийматиме й реанімаційних хворих. Для цього тут є до 10 ліжок інтенсивної терапії.

Нагадаємо, у шпиталь при пологовому довго не могли набрати персонал. Але зараз, запевняє Володимир Лотвін, з цим проблем немає.

«Вже є потрібна кількість бригад – це працівники міської лікарні. Якщо погіршиться ситуація, вони готові перепрофільовувати й працівників з інших відділень, які знаходяться у лікарні на проспекті Відродження», - сказав чиновник.

При цьому, з його слів, браку персоналу в основному корпусі лікарні немає через обмеження на планові операції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пологовий будинок, Луцьк, заповненість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили, які штами коронавірусу циркулюють на Волині і чи є «британський»
Сьогодні, 17:05
Степанов заявив про неможливість збільшити кількість ліжок із киснем для хворих на Covid-19
Сьогодні, 13:38
Повідомили, скільки заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
05 квітень, 08:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53
Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового
Сьогодні, 17:26
У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:18
На Волині знайшли порушників, які незаконно вирубували ліс
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
У луцькому пологовому створили нове відділення У луцькому пологовому створили нове відділення
23 березень, 12:50
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
06 січень, 16:25
У Луцьку завтра, 7 квітня, – день жалоби У Луцьку завтра, 7 квітня, – день жалоби
Сьогодні, 16:12
У Луцьку пришвидшать ремонти доріг У Луцьку пришвидшать ремонти доріг
Сьогодні, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку візьмуться за демонтаж «облізлих» рекламних конструкцій
Сьогодні, 18:17
 0
Волинянин заплатить штраф за незаконне придбання риби
Сьогодні, 18:14
 0
На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53
 0
Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового
Сьогодні, 17:26
 0
У Чернівецькій області від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8