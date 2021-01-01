Яка ситуація із заповненістю ліжкомісць у «ковідному» шпиталі луцького пологового

інфекційному шпиталі у Боголюбах та Волинській обласній інфекційній лікарні зайнято майже 90% ліжок.







Начальник управління охорони здоров’я Луцькради Володимир Лотвін розповів, що цей госпіталь заповнений трохи більше ніж на 50%. Станом на 5 квітня на 142 ліжках було 76 пацієнтів.



«Тиждень тому було всього 122 ліжка. По мірі необхідності додаємо їх. Можливо, буде ще розширення», - сказав посадовець.



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З його слів, спочатку планували, що госпіталь у Боголюбах прийматиме пацієнтів у важчому стані, а луцький шпиталь – у легшому. Однак, коли в першому закінчаться місця, заклад на базі пологового будинку прийматиме й реанімаційних хворих. Для цього тут є до 10 ліжок інтенсивної терапії.



Нагадаємо, у шпиталь при пологовому довго не могли набрати персонал. Але зараз, запевняє Володимир Лотвін, з цим проблем немає.



«Вже є потрібна кількість бригад – це працівники міської лікарні. Якщо погіршиться ситуація, вони готові перепрофільовувати й працівників з інших відділень, які знаходяться у лікарні на проспекті Відродження», - сказав чиновник.



При цьому, з його слів, браку персоналу в основному корпусі лікарні немає через обмеження на планові операції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. та Волинській обласній інфекційній лікарні зайнято майже 90% ліжок. «Перший» поцікавився, що відбувається у луцькому ковідному госпіталі, створеному при міському пологовому будинку.Начальник управління охорони здоров’я Луцькрадирозповів, що цей госпіталь заповнений трохи більше ніж на 50%. Станом на 5 квітня на 142 ліжках було 76 пацієнтів.«Тиждень тому було всього 122 ліжка. По мірі необхідності додаємо їх. Можливо, буде ще розширення», - сказав посадовець.З його слів, спочатку планували, що госпіталь у Боголюбах прийматиме пацієнтів у важчому стані, а луцький шпиталь – у легшому. Однак, коли в першому закінчаться місця, заклад на базі пологового будинку прийматиме й реанімаційних хворих. Для цього тут є до 10 ліжок інтенсивної терапії.Нагадаємо, у шпиталь при пологовому довго не могли набрати персонал. Але зараз, запевняє Володимир Лотвін, з цим проблем немає.«Вже є потрібна кількість бригад – це працівники міської лікарні. Якщо погіршиться ситуація, вони готові перепрофільовувати й працівників з інших відділень, які знаходяться у лікарні на проспекті Відродження», - сказав чиновник.При цьому, з його слів, браку персоналу в основному корпусі лікарні немає через обмеження на планові операції.

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