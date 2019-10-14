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На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка

На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
На Волині досі тривають розшуки безвісти зниклого Анатолія Бондарука, 24.09.1986 р. н., жителя с. Свинарин Турійського району.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, раніше про зникнення чоловіка повідомляла його сестра Юлія Терещук.

«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.

Особливі прикмети: на вигляд 30-37 років, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, на обох передпліччях наявні татуювання.

Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».

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Теги: розшук, Волині, безвісти зниклий
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