На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка

На Волині досі тривають розшуки безвісти зниклого, 24.09.1986 р. н., жителя с. Свинарин Турійського району.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.Нагадаємо,його сестра«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.на вигляд 30-37 років, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, на обох передпліччях наявні татуювання.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами:або