На Волині досі розшукують безвісти зниклого молодого чоловіка
Сьогодні, 17:53
На Волині досі тривають розшуки безвісти зниклого Анатолія Бондарука, 24.09.1986 р. н., жителя с. Свинарин Турійського району.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.
Нагадаємо, раніше про зникнення чоловіка повідомляла його сестра Юлія Терещук.
«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.
Особливі прикмети: на вигляд 30-37 років, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, на обох передпліччях наявні татуювання.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Востаннє чоловіка бачили 12 лютого 2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.
Нагадаємо, раніше про зникнення чоловіка повідомляла його сестра Юлія Терещук.
«Брат 12 лютого зі своїм знайомим повіз у сусіднє село Осекрів сіно на продаж. Після реалізації товару вони відзначили це і поїхали додому. На жаль, чоловік, який був з моїм братом, не пам'ятає, де той зійшов», - розповідає сестра зниклого.
Особливі прикмети: на вигляд 30-37 років, худорлявої тілобудови, волосся світлого кольору, на обох передпліччях наявні татуювання.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0953024445 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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