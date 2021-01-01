Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer





Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає



«Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це», – сказав Зеленський.



Зазначається, що безпосередньо переговорним процесом щодо постачання препарату в Україну за дорученням глави держави займався керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.



«Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурлі та його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час», – сказав керівник Офісу Президента.



Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна уклала договір з американською корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.Про це повідомив Президент, передає пресслужба глави держави «Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer– в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це», – сказав Зеленський.Зазначається, що безпосередньо переговорним процесом щодо постачання препарату в Україну за дорученням глави держави займався керівник Офісу Президента«Висловлюємо подяку доктору Альберту Бурлі та його колегам за підтримку українського народу в цей важкий час», – сказав керівник Офісу Президента.Він додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

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