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На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти

На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти
На минулих вихідних у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу було встановлено фотопастки.

Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Справу передали в поліцію. За фактом проведено оперативне відпрацювання.

Учора,5 квітня, вночі працівниками поліції було встановлено місцезнаходження пилорами (м. Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство.

На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти
На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти

Нагадаємо: у лісах Волині постійно встановлено 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.

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Теги: Сьомаківське лісництво, незаконна вирубка лісу
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