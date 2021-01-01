На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти





Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.

Про це повідомляє



Справу передали в поліцію. За фактом проведено оперативне відпрацювання.



Учора,5 квітня, вночі працівниками поліції було встановлено місцезнаходження пилорами (м. Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство.





Нагадаємо: у лісах Волині постійно встановлено 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На минулих вихідних у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу було встановлено фотопастки.Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ Справу передали в поліцію. За фактом проведено оперативне відпрацювання.Учора,5 квітня, вночі працівниками поліції було встановлено місцезнаходження пилорами (м. Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство.Нагадаємо: у лісах Волині постійно встановлено 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.

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