На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти
Сьогодні, 22:09
На минулих вихідних у Сьомаківському лісництві ДП «Старовижівське ЛГ» працівники державної лісової охорони виявили самовільну порубку. На прилеглій території одразу було встановлено фотопастки.
Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Справу передали в поліцію. За фактом проведено оперативне відпрацювання.
Учора,5 квітня, вночі працівниками поліції було встановлено місцезнаходження пилорами (м. Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство.
Нагадаємо: у лісах Волині постійно встановлено 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наступної ж ночі камери відеоспостереження зафіксували 4 осіб із бензопилою, потрапив на відео і вантажний автомобіль, яким вивозили деревину цінної породи.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Справу передали в поліцію. За фактом проведено оперативне відпрацювання.
Учора,5 квітня, вночі працівниками поліції було встановлено місцезнаходження пилорами (м. Луцьк), на яку привезли незаконно добуту деревину. Лісоматеріали вилучено. Триває слідство.
Нагадаємо: у лісах Волині постійно встановлено 200 камер відеоспостереження. Залежно від потреби, лісівники змінюють їх місцерозташування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині крадіїв лісу засікли фотопаскти
Сьогодні, 22:09
Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer
Сьогодні, 21:19
На Ковельщині руйнується унікальна історична пам’ятка 18ст.: винуватять місцеву владу
Сьогодні, 21:17