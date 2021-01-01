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На Ковельщині руйнується унікальна історична пам’ятка 18ст.: винуватять місцеву владу

На Ковельщині руйнується унікальна історична пам’ятка 18ст.: винуватять місцеву владу
Об’єкт культурної спадщини, садиба 18 ст. у Голобах не один десяток літ стоїть пусткою і руйнується. Її користувачем, згідно охоронного договору, є селищна рада.

Тому ковельська окружна прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду аби визнати протиправною бездіяльність Голобської селищної ради та зобов’язати орган місцевого самоврядування вчинити дії задля визнання пам’ятки архітектури «Садиба Вільгів - Садибний будинок XVІІІ століття» безхазяйним майном та набуття права власності на це майно.
Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

На пам'ятку виготовлено облікову документацію, яка засвідчує що об’єкт перебуває в аварійному стані.

При цьому право власності на пам'ятку архітектури не зареєстроване, відтак проводити будь-які ремонті, реставраційні чи інші роботи, пов’язані із збереженням та схоронністю об’єкта культурної спадщини, неможливо.

Не взяте це майно на облік і як безхазяйне.
Таким чином бездіяльність селищної ради може призвести до повної руйнації садиби.

Втрутившись у ситуацію, прокуратура в суді вимагатиме від органу місцевого самоврядування визнати пам'ятку архітектури безхазяйним майном та набути право власності на нього.

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