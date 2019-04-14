Волинський музей кличе на майстер-класи з писанкарства
06 квітень, 23:26
У Волинському краєзнавчому музеї діє «Школа писанкарства «Чарівний писачок». Вже відбулося перше заняття – майстер-клас зі створення писанок традиційним восковим розписом та фарбування їх природними барвниками.
Учасники заняття разом з майстринею Катериною Кримковською вивчали всі етапи традиційного воскового розпису, дізналися секрети приготування природних барвників й створили власні писанки.
Школа писанкарства діятиме у Волинському краєзнавчому музеї впродовж квітня. А також увесь цей час у музеї можна відвідати персональну виставку писанок Катерини Кримковської.
Заняття проводяться за попереднім записом!
Вартість: 50 грн для школярів та студентів
60 грн для дорослих
Контакти:
м. Луцьк, вул. Шопена, 20
Тел.: (0332) 24-75-82
050 935 59 93
097 395 83 50
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Учасники заняття разом з майстринею Катериною Кримковською вивчали всі етапи традиційного воскового розпису, дізналися секрети приготування природних барвників й створили власні писанки.
Школа писанкарства діятиме у Волинському краєзнавчому музеї впродовж квітня. А також увесь цей час у музеї можна відвідати персональну виставку писанок Катерини Кримковської.
Заняття проводяться за попереднім записом!
Вартість: 50 грн для школярів та студентів
60 грн для дорослих
Контакти:
м. Луцьк, вул. Шопена, 20
Тел.: (0332) 24-75-82
050 935 59 93
097 395 83 50
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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