Волинський музей кличе на майстер-класи з писанкарства





Учасники заняття разом з майстринею Катериною Кримковською вивчали всі етапи традиційного воскового розпису, дізналися секрети приготування природних барвників й створили власні писанки.





Школа писанкарства діятиме у Волинському краєзнавчому музеї впродовж квітня. А також увесь цей час у музеї можна відвідати персональну виставку писанок Катерини Кримковської.



Заняття проводяться за попереднім записом!

Вартість: 50 грн для школярів та студентів

60 грн для дорослих

Контакти:

м. Луцьк, вул. Шопена, 20

Тел.: (0332) 24-75-82

050 935 59 93

097 395 83 50





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