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На Волині, як і загалом по Україні, збільшують площі посіву цукрових буряків

На Волині, як і загалом по Україні, збільшують площі посіву цукрових буряків
Аграрії Волині розпочали сівбу цукрових буряків. В області під солодкі корені цього року планують розширити площі до 10 тис га проти минулорічних 7,9 тис. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України, пише agronews.ua.

Окрім того, планують посіяти 47 тис га кукурудзи на зерно, 41 тис — соняшнику, 38 тис — сої, 35 тис — вівса, 27 тис — ячменю, 12 тис — пшениці, по 2 тис га — гречки, проса та гороху.

За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, загалом у країні цукрові буряки під урожай-2021 займатимуть 226,9 тис га — на 8 тис більше, ніж торік.

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Теги: буряк, посівна
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