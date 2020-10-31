На Волині, як і загалом по Україні, збільшують площі посіву цукрових буряків





Окрім того, планують посіяти 47 тис га кукурудзи на зерно, 41 тис — соняшнику, 38 тис — сої, 35 тис — вівса, 27 тис — ячменю, 12 тис — пшениці, по 2 тис га — гречки, проса та гороху.



За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, загалом у країні цукрові буряки під урожай-2021 займатимуть 226,9 тис га — на 8 тис більше, ніж торік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аграрії Волині розпочали сівбу цукрових буряків. В області під солодкі корені цього року планують розширити площі до 10 тис га проти минулорічних 7,9 тис. Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України, пише agronews.ua Окрім того, планують посіяти 47 тис га кукурудзи на зерно, 41 тис — соняшнику, 38 тис — сої, 35 тис — вівса, 27 тис — ячменю, 12 тис — пшениці, по 2 тис га — гречки, проса та гороху.За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, загалом у країні цукрові буряки під урожай-2021 займатимуть 226,9 тис га — на 8 тис більше, ніж торік.

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