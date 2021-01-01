7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса. У народі кажуть, що яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;
Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись хатніми справами;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити і вишивати;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла.
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Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись хатніми справами;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити і вишивати;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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