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7 квітня на Волині: гортаючи календар

7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають День здоров’я, а віряни святкують Благовіщення святої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят у церковному календарі, адже саме у цей день Марія отримала звістку про те, що народить Ісуса. У народі кажуть, що яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;

Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук. Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

У середу, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Василь, Йосип, Устим, Гаврило, Сава, Феодосій, Тихін та Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись хатніми справами;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити і вишивати;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна бажати комусь зла.



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