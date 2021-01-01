Як пандемія вплинула на заробітчан - опитування польських роботодавців
Сьогодні, 02:14
9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям попри пандемію та планують і надалі винаймати заробітчан.
Ті, кому довелося це зробити — найчастіше скорочували виплати максимум на чверть, йдеться у результатах опитування OLX Робота, - повідомляє gazeta.ua.
Найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах:
- будівництво — 30%;
- логістика та перевезення — 25%;
- сфера обслуговування та громадське харчування — 20%;
- виробництво — 11%.
56% польських роботодавців розказали, що пандемія не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців. Ще 30% поділилися, що нині наймають дещо менше наших заробітчан. У 77% працедавців не змінилися плани стосовно тривалості надання роботи для іноземців — вони не планують зменшувати чи збільшувати терміни працевлаштування.
Через карантинні обмеження роботодавці запроваджували нові умови праці. 87% опитаних забезпечили своїх працівників масками та антисептиками. 59% намагалися організувати роботу так, щоб забезпечити дистанцію у 1,5 метри, ще 22% надали можливість працювати позмінно.
6 з 10 опитаних кажуть, що пандемія вплинула на пошук працівників з України в гірший бік. Серед причин називають бюрократичні нюанси та менше бажання українців їхати на роботу за кордон.
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Ті, кому довелося це зробити — найчастіше скорочували виплати максимум на чверть, йдеться у результатах опитування OLX Робота, - повідомляє gazeta.ua.
Найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах:
- будівництво — 30%;
- логістика та перевезення — 25%;
- сфера обслуговування та громадське харчування — 20%;
- виробництво — 11%.
56% польських роботодавців розказали, що пандемія не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців. Ще 30% поділилися, що нині наймають дещо менше наших заробітчан. У 77% працедавців не змінилися плани стосовно тривалості надання роботи для іноземців — вони не планують зменшувати чи збільшувати терміни працевлаштування.
Через карантинні обмеження роботодавці запроваджували нові умови праці. 87% опитаних забезпечили своїх працівників масками та антисептиками. 59% намагалися організувати роботу так, щоб забезпечити дистанцію у 1,5 метри, ще 22% надали можливість працювати позмінно.
6 з 10 опитаних кажуть, що пандемія вплинула на пошук працівників з України в гірший бік. Серед причин називають бюрократичні нюанси та менше бажання українців їхати на роботу за кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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