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В Україні можуть заборонити використання популярного в будівництві матеріалу

В Україні можуть заборонити використання популярного в будівництві матеріалу
В Україні можуть повністю заборонити використовувати всі види азбесту та матеріали й вироби, які його містять, наприклад – шифер.

Відповідну норму внесено в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", опублікований на сайті Верховної Ради. 4 квітня цей документ було ухвалено у першому читанні.Про це пише Обозреватєль.

Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.

Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курувати, та ін.

У статті 25 цього проєкту є норма про заборону азбесту в будь-яких технологічних процесах і під час будівельно-монтажних робіт на всіх без винятку об'єктах.

До цього переліку потрапляють і покрівельні матеріали, деякі утеплювачі, водопровідні труби і т.п.
Зазначимо, що азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.

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