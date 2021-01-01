В Україні можуть заборонити використання популярного в будівництві матеріалу
06 квітень, 23:14
В Україні можуть повністю заборонити використовувати всі види азбесту та матеріали й вироби, які його містять, наприклад – шифер.
Відповідну норму внесено в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", опублікований на сайті Верховної Ради. 4 квітня цей документ було ухвалено у першому читанні.Про це пише Обозреватєль.
Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.
Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курувати, та ін.
У статті 25 цього проєкту є норма про заборону азбесту в будь-яких технологічних процесах і під час будівельно-монтажних робіт на всіх без винятку об'єктах.
До цього переліку потрапляють і покрівельні матеріали, деякі утеплювачі, водопровідні труби і т.п.
Зазначимо, що азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.
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Відповідну норму внесено в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", опублікований на сайті Верховної Ради. 4 квітня цей документ було ухвалено у першому читанні.Про це пише Обозреватєль.
Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.
Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курувати, та ін.
У статті 25 цього проєкту є норма про заборону азбесту в будь-яких технологічних процесах і під час будівельно-монтажних робіт на всіх без винятку об'єктах.
До цього переліку потрапляють і покрівельні матеріали, деякі утеплювачі, водопровідні труби і т.п.
Зазначимо, що азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.
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