В Україні можуть заборонити використання популярного в будівництві матеріалу





Відповідну норму внесено в законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", опублікований на сайті Верховної Ради. 4 квітня цей документ було ухвалено у першому читанні.Про це пише



Проєкт закону підготовлено профільним парламентським комітетом із питань охорони здоров'я, в який входять представники різних політичних сил.



Парламентарії пропонують на законодавчому рівні ввести поняття "громадського здоров'я", створити нову структуру, яка буде його курувати, та ін.



У статті 25 цього проєкту є норма про заборону азбесту в будь-яких технологічних процесах і під час будівельно-монтажних робіт на всіх без винятку об'єктах.



До цього переліку потрапляють і покрівельні матеріали, деякі утеплювачі, водопровідні труби і т.п.

Зазначимо, що азбест – це мінерал класу силікатів, канцероген, який спричиняє онкологію.



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