Населення України скоротиться на 1 млн осіб: прогноз МВФ





Про це йдеться в матеріалах до квітневого огляду МВФ «Перспективи світової економіки», - пише



За оцінками МВФ, населення України на кінець 2020 року становило 41,483 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (41,588 млн осіб).



МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і складе

- на кінець 2021 року - 41,317 млн осіб,

- на кінець 2022 року - 41,152 млн осіб,

- на кінець 2023 року - 40,987 млн осіб,

- на кінець 2024 року - 40,823 млн осіб,

- на кінець 2025 року - 40,660 млн осіб,

- на кінець 2026 року - 40,497 млн осіб.



Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться майже на 1 млн осіб.

Як ми повідомляли,



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