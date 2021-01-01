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В Україні з 1 травня почнуть діяти нові тарифи на газ для населення

В Україні з 1 травня почнуть діяти нові тарифи на газ для населення
В Україні встановлена дата, коли почнуть діяти річні тарифи на газ для населення. У Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) також заявили про запровадження нових правил для постачальників блакитного палива в оселі українців.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій компанії.
У постанові НКРЕКУ йдеться, що на засіданні, яке відбудеться в середу, 7 квітня, буде розглянуто постанову про введення нових правил щодо термінів і умов формування річних тарифів для споживачів.

Так, постачальники газу мають оприлюднити річні тарифи для населення до 25 квітня. В дію нові фіксовані тарифи повинні вступити з 1 травня.

У регуляторі вважають, що дана постанова дасть можливість знизити навантаження на найбільш незахищені верстви населення, дозволивши їм оплачувати спожиті кубометри газу за фіксованою ціною протягом усього року.

Терміни дії річних тарифів будуть поширюватися на період з 1 травня поточного року до 31 квітня наступного року.

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Теги: тарифи на газ
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