Маєш трактор - плати податок: власники агротехніки повинні декларувати доходи
Сьогодні, 07:19
Громадяни, які мають у власному користуванні техніку та надають послуги у вигляді обробітку землі іншим особам, та не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу.
Про це інформує Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області.
«Доходи від обробітку землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором — 1,5%. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — 30 квітня 2021 року», — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859, за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
«У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк», — наголосили у Податковій.
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Про це інформує Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області.
«Доходи від обробітку землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором — 1,5%. Граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи — 30 квітня 2021 року», — йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що податкова декларація про майновий стан і доходи подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859, за місцем податкової адреси платника в один із таких способів (за вибором):
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
«У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк», — наголосили у Податковій.
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Маєш трактор - плати податок: власники агротехніки повинні декларувати доходи
Сьогодні, 07:19