Вчені з'ясували, чи впливає група крові на ризик зараження та перебіг COVID-19





Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації JAMA, -пише "



На початку пандемії деякі звіти припускали, що люди з II групою крові (А) нібито більш сприйнятливі до COVID-19, а з І (О) – менш.

Але новий огляд даних майже 108000 пацієнтів США не виявив жодного зв'язку між групою крові і ризиком заразитися та важко переносити COVID-19.



З'ясувалося, що група крові не пов'язана з сприйнятливістю або тяжкістю захворювання, а також з виявленням вірусу в організмі, госпіталізацією або потраплянням в реанімацію.



Автори дослідження підкреслили, що групи крові B і AB (III і IV групи) так само, як і І та ІІ групи, не пов'язані з ризиками COVID-19.



"Я завжди говорив, що вся ця історія з групами крові – це великий галас з нічого", – сказав доктор Аарон Глатт, епідеміолог лікарні в Оушенсайд при медкомплексі Маунт-Сінай в США.



Нагадаємо, до груп ризику COVID-19 належать люди похилого віку, а також люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, зокрема:

• з хронічною хворобою легень або астмою;

• із серйозними серцевими захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю та захворюваннями печінки, муковісцидозом;

• з ВІЛ/СНІД;

• онкохворі тощо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Група крові не впливає на ризик зараження та важкість перебігу COVID-19.Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської медичної асоціації JAMA, -пише " Українська правда.Життя ".На початку пандемії деякі звіти припускали, що люди з II групою крові (А) нібито більш сприйнятливі до COVID-19, а з І (О) – менш.Але новий огляд даних майже 108000 пацієнтів США не виявив жодного зв'язку між групою крові і ризиком заразитися та важко переносити COVID-19.З'ясувалося, що група крові не пов'язана з сприйнятливістю або тяжкістю захворювання, а також з виявленням вірусу в організмі, госпіталізацією або потраплянням в реанімацію.Автори дослідження підкреслили, що групи крові B і AB (III і IV групи) так само, як і І та ІІ групи, не пов'язані з ризиками COVID-19."Я завжди говорив, що вся ця історія з групами крові – це великий галас з нічого", – сказав доктор, епідеміолог лікарні в Оушенсайд при медкомплексі Маунт-Сінай в США.Нагадаємо, до груп ризику COVID-19 належать люди похилого віку, а також люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, зокрема:• з хронічною хворобою легень або астмою;• із серйозними серцевими захворюваннями, діабетом, нирковою недостатністю та захворюваннями печінки, муковісцидозом;• з ВІЛ/СНІД;• онкохворі тощо.

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