вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку станом на 7 квітня

Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку станом на 7 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 7 квітня 2021 року такий: купівля – 27.70, а продаж – 27.79.

Євро при купівлі становить – 32.70, продажу – 32.94.

Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.00, продаж – 7.15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:22
Відомо, коли у Луцьку попрощаються із загиблим на Сході Сергієм Сулимою
Сьогодні, 09:16
Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку станом на 7 квітня
Сьогодні, 09:08
Повідомили, хто очолить музей в Рокинях
Сьогодні, 08:11
Маєш трактор - плати податок: власники агротехніки повинні декларувати доходи
Сьогодні, 07:19
Схожі новини
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 6 квітня Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 6 квітня
06 квітень, 09:19
Курс валют у Луцьку станом на 5 квітня Курс валют у Луцьку станом на 5 квітня
05 квітень, 09:18
Курс валют у Луцьку станом на 2 квітня Курс валют у Луцьку станом на 2 квітня
02 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку станом на 1 квітня Курс валют у Луцьку станом на 1 квітня
01 квітень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:22
 0
Відомо, коли у Луцьку попрощаються із загиблим на Сході Сергієм Сулимою
Сьогодні, 09:16
 0
Долар впав у ціні: курс валют у Луцьку станом на 7 квітня
Сьогодні, 09:08
 0
Повідомили, хто очолить музей в Рокинях
Сьогодні, 08:11
 0
Маєш трактор - плати податок: власники агротехніки повинні декларувати доходи
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8