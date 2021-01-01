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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу

В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу
15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 7 квітня.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 5 587 осіб;
- летальних випадків – 481;
- одужало – 11 472 особи;
- зробили тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 784 579 осіб;
- одужало – 1 373 851 особа;
- летальних випадків – 35 498;
- провели ПЛР-тестувань – 8 456 635.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;
Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;
Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;
Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;
Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;
Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;
Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;
Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;
Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;
Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;
Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;
Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;
Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;
Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;
Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;
Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;
Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;
Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;
Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;
Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;
Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;
Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;
Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;
Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика, Україна
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