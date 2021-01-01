В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу

15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 7 квітня.Також за минулу добу:- госпіталізували – 5 587 осіб;- летальних випадків – 481;- одужало – 11 472 особи;- зробили тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 784 579 осіб;- одужало – 1 373 851 особа;- летальних випадків – 35 498;- провели ПЛР-тестувань – 8 456 635.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.15 585 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 квітня 2021 року в Україні.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.