Відомо, коли у Луцьку попрощаються із загиблим на Сході Сергієм Сулимою
Сьогодні, 09:16
Повідомили час та місце прощання із загиблим в зоні проведення Операції об’єднаних сил військовослужбовцем Сулимою Сергієм.
Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук оголосив хвилину мовчання за полеглим Героєм. Після цього повідомив, що прощання з Сергієм Сулимою відбудеться сьогодні, 7 квітня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 13:30
Після цього відбудеться громадська панахида на Театральному майдані, згодом - громадська хода проспектом Волі. Після цього його поховають у селі Гаразджа.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, 1980 р.н. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
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Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук оголосив хвилину мовчання за полеглим Героєм. Після цього повідомив, що прощання з Сергієм Сулимою відбудеться сьогодні, 7 квітня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі о 13:30
Після цього відбудеться громадська панахида на Театральному майдані, згодом - громадська хода проспектом Волі. Після цього його поховають у селі Гаразджа.
Нагадаємо, 3 квітня в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув Сергій Сулима, 1980 р.н. Військовий загинув від підриву на вибуховому пристрої. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892. Родом чоловік із Луцька, але останні роки проживав на Івано-Франківщині, звідти і пішов на контракт. Неодружений. На Волині проживають мати та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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