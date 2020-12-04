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Сьогодні, 7 квітня, святкують Благовіщення: що можна робити та чого краще уникати

Сьогодні, 7 квітня, святкують Благовіщення: що можна робити та чого краще уникати
Кожного року в квітні християни східного обряду відзначають одне із найбільших церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до числа дванадесятих свят у православному календарі, тобто є одним із 12-ти найголовніших свят після Великодня, - пише УНІАН.

Воно має сталу дату й відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. У 2021 році Благовіщення припадає на середу, 7 квітня.

Що таке Благовіщення

Благовіщення" означає добру, радісну звістку. Свято присвячене спогаду про день, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа – Сина Божого, який візьме на себе гріхи всього людства.

Символом Благовіщення вважається біла лілія. В язичництві вона була символом родючості й любові, християнство додало цій квітці значення непорочності, чистоти і святості.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія свята

Подія, про яку йдеться, згідно із Писанням відбулася через чотири місяці після заручин Діви Марії з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосипом. Марія, як відомо, ще раніше оголосила про своє бажання залишитися Дівою і присвятити себе Богу, тому Йосипу було доручено піклуватися й оберігати її дівоцтво.

У день Благовіщення Марії явився архангел Гавриїл, привітавши її словами: "Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!". Ангел приніс Діві Марії благу звістку – що їй судилося народити Сина Божого.

Марія зніяковіла від таких слів і поцікавилася, як може народитися син у тієї, яка не знала чоловіка. Архангел Гавриїл на це їй відповів: "Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього окриє тебе, тому й святе, що народиться, назветься – Син Божий!". Почувши це, Марія та її чоловік праведний Йосип підкорилися волі Божій.

Церква вважає, що цим днем і починається Євангельська історія: разом із благою звісткою було покладено початок порятунку людського роду.

Як святкують Благовіщення

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби. Богослужіння цього дня сповнене піднесених, величних і радісних гімнів, багато разів у храмі Божому звучить добре знане всім привітання архангела: "Радуйся!".

З нагоди свята дозволяються певні послаблення у дотриманні Великого посту. Їсти можна, зокрема, страви з риби та морепродуктів.

Важливо на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними та близькими.

Що не можна робити в день Благовіщення

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці варто відкласти все суєтне, побутове й зосередитися на змісті свята.

Цього дня не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Не варто також займатися шиттям, розчісуватися, стригтися. "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає", – так мовить приказка саме про Благовіщення.

Також у народі вірять, що 7 квітня можна давати в борг: не позичали навіть сіль, вважалося, що це принесе невдачу.

На Благовіщення, як і в інші важливі і шановані церквою свята, заупокійні служби і моління не відбуваються. Не благословляє церква цього дня й шлюби.

Прикмети на Благовіщення

За погодніми умовами на Благовіщення Пресвятої Богородиці здавна судили про майбутній урожай і погоду в літні місяці. Серед найпопулярніших прикмет дня такі:

- хороша і сонячна погода – до багатого врожаю та теплого літа;

- якщо день вітряний, з ранковим туманом – літо буде врожайним;

- дощ на Благовіщення – до великої кількості грибів і хлібів;

- мороз – до хорошого збору ярих, огірків, груздів, а гроза – до теплого літнього дням і до великої кількості горіхів;

- якщо на свято не літають ластівки – весна буде холодною й пізнє літо.




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Теги: Благовіщення, свято, традиції, заборони
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