Сьогодні, 7 квітня, святкують Благовіщення: що можна робити та чого краще уникати





Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до числа дванадесятих свят у православному календарі, тобто є одним із 12-ти найголовніших свят після Великодня, - пише



Воно має сталу дату й відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. У 2021 році Благовіщення припадає на середу, 7 квітня.



Що таке Благовіщення



Благовіщення" означає добру, радісну звістку. Свято присвячене спогаду про день, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа – Сина Божого, який візьме на себе гріхи всього людства.



Символом Благовіщення вважається біла лілія. В язичництві вона була символом родючості й любові, християнство додало цій квітці значення непорочності, чистоти і святості.



Благовіщення Пресвятої Богородиці: історія свята



Подія, про яку йдеться, згідно із Писанням відбулася через чотири місяці після заручин Діви Марії з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосипом. Марія, як відомо, ще раніше оголосила про своє бажання залишитися Дівою і присвятити себе Богу, тому Йосипу було доручено піклуватися й оберігати її дівоцтво.



У день Благовіщення Марії явився архангел Гавриїл, привітавши її словами: "Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!". Ангел приніс Діві Марії благу звістку – що їй судилося народити Сина Божого.



Марія зніяковіла від таких слів і поцікавилася, як може народитися син у тієї, яка не знала чоловіка. Архангел Гавриїл на це їй відповів: "Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього окриє тебе, тому й святе, що народиться, назветься – Син Божий!". Почувши це, Марія та її чоловік праведний Йосип підкорилися волі Божій.



Церква вважає, що цим днем і починається Євангельська історія: разом із благою звісткою було покладено початок порятунку людського роду.



Як святкують Благовіщення



У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби. Богослужіння цього дня сповнене піднесених, величних і радісних гімнів, багато разів у храмі Божому звучить добре знане всім привітання архангела: "Радуйся!".



З нагоди свята дозволяються певні послаблення у дотриманні Великого посту. Їсти можна, зокрема, страви з риби та морепродуктів.



Важливо на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними та близькими.



Що не можна робити в день Благовіщення



У день Благовіщення Пресвятої Богородиці варто відкласти все суєтне, побутове й зосередитися на змісті свята.



Цього дня не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Не варто також займатися шиттям, розчісуватися, стригтися. "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає", – так мовить приказка саме про Благовіщення.



Також у народі вірять, що 7 квітня можна давати в борг: не позичали навіть сіль, вважалося, що це принесе невдачу.



На Благовіщення, як і в інші важливі і шановані церквою свята, заупокійні служби і моління не відбуваються. Не благословляє церква цього дня й шлюби.



Прикмети на Благовіщення



За погодніми умовами на Благовіщення Пресвятої Богородиці здавна судили про майбутній урожай і погоду в літні місяці. Серед найпопулярніших прикмет дня такі:



- хороша і сонячна погода – до багатого врожаю та теплого літа;



- якщо день вітряний, з ранковим туманом – літо буде врожайним;



- дощ на Благовіщення – до великої кількості грибів і хлібів;



- мороз – до хорошого збору ярих, огірків, груздів, а гроза – до теплого літнього дням і до великої кількості горіхів;



- якщо на свято не літають ластівки – весна буде холодною й пізнє літо.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожного року в квітні християни східного обряду відзначають одне із найбільших церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.Благовіщення Пресвятої Богородиці належить до числа дванадесятих свят у православному календарі, тобто є одним із 12-ти найголовніших свят після Великодня, - пише УНІАН. Воно має сталу дату й відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. У 2021 році Благовіщення припадає на середу, 7 квітня.Благовіщення" означає добру, радісну звістку. Свято присвячене спогаду про день, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа – Сина Божого, який візьме на себе гріхи всього людства.Символом Благовіщення вважається біла лілія. В язичництві вона була символом родючості й любові, християнство додало цій квітці значення непорочності, чистоти і святості.Подія, про яку йдеться, згідно із Писанням відбулася через чотири місяці після заручин Діви Марії з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосипом. Марія, як відомо, ще раніше оголосила про своє бажання залишитися Дівою і присвятити себе Богу, тому Йосипу було доручено піклуватися й оберігати її дівоцтво.У день Благовіщення Марії явився архангел Гавриїл, привітавши її словами: "Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!". Ангел приніс Діві Марії благу звістку – що їй судилося народити Сина Божого.Марія зніяковіла від таких слів і поцікавилася, як може народитися син у тієї, яка не знала чоловіка. Архангел Гавриїл на це їй відповів: "Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього окриє тебе, тому й святе, що народиться, назветься – Син Божий!". Почувши це, Марія та її чоловік праведний Йосип підкорилися волі Божій.Церква вважає, що цим днем і починається Євангельська історія: разом із благою звісткою було покладено початок порятунку людського роду.У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби. Богослужіння цього дня сповнене піднесених, величних і радісних гімнів, багато разів у храмі Божому звучить добре знане всім привітання архангела: "Радуйся!".З нагоди свята дозволяються певні послаблення у дотриманні Великого посту. Їсти можна, зокрема, страви з риби та морепродуктів.Важливо на свято Благовіщення Пресвятої Богородиці робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними та близькими.У день Благовіщення Пресвятої Богородиці варто відкласти все суєтне, побутове й зосередитися на змісті свята.Цього дня не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Не варто також займатися шиттям, розчісуватися, стригтися. "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає", – так мовить приказка саме про Благовіщення.Також у народі вірять, що 7 квітня можна давати в борг: не позичали навіть сіль, вважалося, що це принесе невдачу.На Благовіщення, як і в інші важливі і шановані церквою свята, заупокійні служби і моління не відбуваються. Не благословляє церква цього дня й шлюби.За погодніми умовами на Благовіщення Пресвятої Богородиці здавна судили про майбутній урожай і погоду в літні місяці. Серед найпопулярніших прикмет дня такі:- хороша і сонячна погода – до багатого врожаю та теплого літа;- якщо день вітряний, з ранковим туманом – літо буде врожайним;- дощ на Благовіщення – до великої кількості грибів і хлібів;- мороз – до хорошого збору ярих, огірків, груздів, а гроза – до теплого літнього дням і до великої кількості горіхів;- якщо на свято не літають ластівки – весна буде холодною й пізнє літо.

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