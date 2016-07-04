Волинянин, який палив суху траву, заплатить чималий штраф





Про це



З метою зменшення випадків загорання сухої трави та торфовищ, що наносять шкоду довкіллю та становлять небезпеку для населення, 5 квітня рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі спільно з працівниками відділення поліції та головним спеціалістом - державним інспектором охорони навколишнього природного середовища державної екологічної інспекції області Володимиром Ольховіком провели рейд на території Маневицької та Колківської, Прилісненської громад для недопущення спалювання сухої рослинності.



Для моніторингу ситуації в населених пунктах під час рейду застосували квадрокоптер, що допоміг виявити паліїв сухої трави. За фактом підпалу правопорушення на жителя села Цміни державний інспектор ОНПС державної екологічної інспекції склав протокол за ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянину загрожує штраф на суму від 3 060 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вогнеборці виявили палія сухої трави за допомогою квадрокоптера.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.З метою зменшення випадків загорання сухої трави та торфовищ, що наносять шкоду довкіллю та становлять небезпеку для населення, 5 квітня рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі спільно з працівниками відділення поліції та головним спеціалістом - державним інспектором охорони навколишнього природного середовища державної екологічної інспекції області Володимиром Ольховіком провели рейд на території Маневицької та Колківської, Прилісненської громад для недопущення спалювання сухої рослинності.Для моніторингу ситуації в населених пунктах під час рейду застосували квадрокоптер, що допоміг виявити паліїв сухої трави. За фактом підпалу правопорушення на жителя села Цміни державний інспектор ОНПС державної екологічної інспекції склав протокол за ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянину загрожує штраф на суму від 3 060 гривень.

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